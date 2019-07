Las cosas que ICE no quiere que se sepan

En los niveles más altos del Gobierno municipal hay personal listo para defender a los inmigrantes

ICE es una agencia federal que está atacando a los inmigrantes. No quiere que sus tácticas inhumanas se descubran. Quiere seguir trabajando en las sombras—.

Mientras el Presidente continúa instruyendo a ICE para infundir temor en las comunidades inmigrantes al amenazar con deportaciones masivas, creemos que es muy importante asegurarse que los inmigrantes conozcan sus derechos. Ahora es nuestra oportunidad para combatir el miedo con organización e información.

Hemos tenido algunos encuentros con ICE y queremos que esto salga a la luz. Hay cosas que cada neoyorquino necesita saber -cosas que ICE no quiere que sepan.

ICE no quiere que los neoyorquinos sepan que tienen derechos legales, sin importar su estatus migratorio. No quieren que sepan que no tienen que abrir la puerta o contestar a cualquier pregunta sin ayuda legal.

La agencia corrupta, que trató de sacar a Ravi Ragbir fuera del ciudad en una ambulancia, no quiere que los inmigrantes sepan que una orden de ICE no es una orden judicial y no necesitan cumplir con ella.

Thomas Decker, el secretario de DHS, quien ha señalado a personas como yo por ser activistas, no quiere que digamos que su agencia está mintiendo y que ustedes tienen el derecho a grabar sus acciones y rechazar sus pedidos.

No son solo familias inmigrantes a las que ICE quiere mantener en la oscuridad. Sin embargo, ICE pierde su poder cuando el resto de nosotros levantamos nuestras voces. Recientemente se ha revelado que el Departamento de Seguridad Nacional ha estado vigilando a los activistas por los derechos de inmigrantes, las acciones contra Trump y a otros manifestantes que han defendido comunidades vulnerables, incluido yo.

No obstante, no podemos permitir que esa realidad nos impida actuar –más bien significa que necesitamos amplificar nuestros esfuerzos, nuestras voces, y usar nuestros cuerpos para defender a la gente marginada.

ICE no quiere que sepan que hay personas en sus edificios, sus barrios y en los niveles más altos del Gobierno municipal que están listos para defenderlos. No quiere que sepan que ustedes tiene defensores y aliados. No quiere que ustedes sepan sus derechos.

Donald Trump y los que lo apoyan han dicho que quieren deportar a millones de personas de nuestro país. Pero, especialmente aquellos de nosotros que no estamos en peligro, tenemos la responsabilidad de defender a nuestros vecinos.

No solamente porque es la responsabilidad de los seres humanos decentes proteger a los marginados, sino porque como siempre se ha dicho, si ellos vienen por algunos de nosotros en la mañana, vendrán por el resto en la noche.

Jumaane D. Williams es el Defensor del Pueblo de NYC