Por segunda vez queman bandera del orgullo gay en bar de Harlem

El NYPD mostró imágenes del sospecho del ataque al local Alibi Loung

Un mes después que se reportara la quema de unas banderas del orgullo gay fuera del bar Alibi Loung en Harlem, este lunes el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) reportó que el incidente se volvió a repetir en el mismo local en la madrugada de este lunes.

En esta segunda oportunidad la quema de las banderas arcoíris ocurrió alrededor de las 12:45 a.m., casi la misma hora del primer caso registrado el pasado 31 de mayo.

Imágenes de cámaras de vigilancia registraron el momento en que un hombre se acerca al bar, localizado en la calle 139 con Adam Clayton Powell Boulevard, y prende el fuego para luego salir huyendo.

El dueño del local, Alexi Minko, le indicó a varios medios locales que había quedo “petrificado” al enterarse que la misma situación se estaba repitiendo en su local.

“No tengo palabras. Realmente pensamos que todo había terminado, una lección aprendida por todos de que no había lugar para el odio en ningún lugar, especialmente en Harlem”, le dijo Minko al New York Post, agregando que “parece surrealista, creo que durante unos 10 segundos me quedé petrificado y sorprendido. Pensé que era una broma, no puede ser real”.

El NYPD indicó que todavía no han establecido una conexión entre ambos casos, pero aseguró que los dos son investigados como crímenes de odio.

Imágenes de los videos de seguridad fueron dadas a conocer desde el primer incidente para tratar de identificar al sospechoso quien todavía sigue en libertad.

Ambos incidentes ocurrieron mientras había clientes dentro del local, pero en ninguno de los casos se reportaron personas afectadas.

Cuomo ordena investigación

Entre tanto, el gobernador Andrew Cuomo ordenó este lunes a la Unidad Contra Crímenes de Odio de la Policía Estatal a asistir en la investigación del caso de la quema de la bandera emblemática de la comunidad LGBT.

“Estoy horrorizado. Este acto de odio repugna nuestros valores de igualdad e inclusión, y no nos mantendremos al margen y permitir que estos actos cobardes continúen en Nueva York”, indicó el mandatario neoyorquino en un comunicado.

Cuomo agregó que una vez más, “estoy dirigiendo a la Unidad Contra Crímenes de Odio de la Policía del Estado para que ayude al NYPD en su investigación y detenga a los responsables para que enfrenten todo el peso de la ley”.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.