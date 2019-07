Licencias de conducir en NY incluyen blindaje de privacidad contra ‘La Migra’

Promotores y legisladores se cuidaron que la recién aprobada Ley Luz Verde, que permitirá a los indocumentados tramitar el documento, prohíba filtrar información como ha pasado en otros estados

Para muchos neoyorquinos, la tranquilidad que habían ganado al saber que desde el próximo diciembre podrán tramitar en Nueva York sus licencias de conducir, independientemente de su estatus migratorio, se convirtió en minutos en duda y temor, tras conocerse esta semana un informe que revela que ‘La Migra’ y el FBI han tenido acceso a millones de fotos de licencias en oficinas del Departamento de Vehículos y Motores (DMV), imágenes que ahora pueden ser usadas en procesos de reconocimiento facial, en otros estados.

La incertidumbre creció cuando el diario The New York Times informó que funcionarios del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han solicitado acceso a las fotos de las licencias de conducir en al menos tres estados, en los cuales se permiten a las personas indocumentadas solicitar los permisos para manejar.

Uno de los neoyorquinos mostró preocupación fue Henry Parra. El ecuatoriano confesó que le impactó la información, y contó que “todos los días estamos recibiendo noticias que nos llenan de miedo. Yo pude sacar mi licencia hace años en Connecticut, con un trámite muy simple, y al aprobarse aquí, uno lo veía como un alivio para familiares. Ahora, uno hasta lo piensa”.

El inmigrante quien reside desde hace 12 años en Corona, en Queens, recuerda que vivir aquí en muchos casos significa no poder salir del país y, “no tener licencia te impide inclusive la movilidad dentro de la propia ciudad, no tanto para uno que se puede mover en tren, sino cuando tienes niños, como es mi caso. Quieren convertir al país en una jaula”.

Ante la nueva ola de temores, que a juicio de Parra afecta la tranquilidad de los inmigrantes trabajadores y honestos, los legisladores estatales, los activistas pro inmigrantes y más de 200 organizaciones que presionaron la aprobación del proyecto de Ley Luz Verde, que garantizará a más de 250,000 residentes de Nueva York optar por un permiso de conducir estándar, coinciden en que no hay razones para tener miedo.



Blindados contra La Migra, pero…

La ley aprobada el pasado junio en Albany, vino acompañada de un fuerte blindaje que prohíbe que el Gobierno federal pueda obtener información de la base de datos del DMV. Sin embargo, hay algunas excepciones: cuando un tribunal emita una orden por una investigación de carácter estrictamente criminal.

El senador Luis Sepúlveda (D-Bronx), uno de los principales promotores de la iniciativa, hizo un llamado a los neoyorquinos a que sientan confianza en seguir los procesos, en tramitar el permiso de conducir, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

“La Ley Luz Verde, que aprobamos en la Asamblea estatal es la más fuerte en todo el país, en cuanto a protección de datos personales. Nosotros consideramos todos los detalles. DMV no podrá compartir información, con ninguna agencia del Gobierno federal, a menos que exista una orden por un proceso criminal”, subrayó el legislador.

Entre tanto, Emma Kreyche, directora de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC), especificó que quienes trabajaron en el diseño de este proyecto legal, se cuidaron de incluir una normativa especial de privacidad.

“Es muy claro. Se prohíbe compartir información con ICE. Seguimos muy de cerca el caso de Washington y armamos toda una arquitectura de protección, justamente porque se trataba de uno de los temores razonables de los inmigrantes”, destacó la activista.

Se disparan las llamadas por temor

Dulce Rojas, miembro de la organización Sepa Mujer, indicó que justamente en las últimas horas han recibido más llamadas de consulta de lo habitual, por parte de inmigrantes dudosos en Long Island, que sienten que su privacidad puede estar comprometida, si obtienen el permiso para conducir.

“Las 200 organizaciones en todo el estado, que trabajamos en la promoción del proyecto Luz Verde, sabemos que ahora nos toca empoderar a los inmigrantes con más información. La gente que no ha cometido ningún delito, no tiene nada que temer”, reiteró Rojas .

Entre tanto, Javier H. Valdés, co-director Ejecutivo de Make the Road New York (MRNY), dijo confiar en que todos los neoyorquinos calificados, sin importar su estatus migratorio, ahora podrán acceder de manera segura a las licencias de conducir. “Esperamos que el gobernador Cuomo haga todo lo que esté a su alcance para garantizar que se cumplan las fuertes protecciones de la ley y que toda la información de los neoyorquinos esté resguardada”, indicó.

Algunas posturas han dado más alivio a las dudas. Lisa Koumjian, portavoz del DMV en Nueva York, aseguró a medios locales que esta oficina “no permite que ningún departamento de policía local, estatal o federal, ni ninguna agencia gubernamental, incluido el ICE, accedan a su base de datos de fotos, para fines de reconocimiento facial. No hay negociaciones en curso entre el estado y el FBI sobre el tema”.

En la Fiscalía General de Nueva York también hubo reacciones. El portavoz Enny Pichardo dijo: “Hemos conocido lo que ha pasado en otros estados donde aprueban licencias de conducir a indocumentados. Es un buen ejemplo, del por qué en Nueva York, nuestras leyes incluyen ciertas protecciones. Aquí valoramos a los inmigrantes, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos”.

¿Mi información personal estará protegida por el DMV?