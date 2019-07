Búsquedas del tesoro para niños en Brooklyn

School of Wonder y Long Island University lanzan campamento de verano en Fort Greene

Foto: Random Cushing / School of Wonder

Este viernes 12 de Julio, School of Wonder lanza una nueva serie de sus búsquedas del tesoro en colaboración con el campamento de verano de Long Island University en su sede en Fort Greene, Brooklyn.

En esta “Wonder Adventure”, más de 100 niños entre 6 y 12 años de edad tendrán que superar seis retos (uno por cada semana del campamento de verano) para restaurar la imaginación en el mundo y llegar a conocer a Wonder (artista Wonder Giada). Estos retos son una serie de juegos originales, desde “el Gigante de Tiza” a “Construye Tu Templo”, que invitan a los niños a explorar, usar su imaginación, colaborar con los demás, y ganar confianza en sí mismos.

School of Wonder trabaja con artistas de gran talento para diseñar experiencias creativas para niños con la intención de cultivar su imaginación innata y desarrollar habilidades sociales y emocionales. Random Cushing y Oliver Allaux son los principales artistas de esta serie de aventuras diseñadas para LIU Children’s Academy.

Si quieres conocer los detalles y precios por semana del campamento de verano, visita: http://www.liu.edu/childrensacademy. O si te interesa contratar una Wonder Adventure para un evento infantil o cumpleanos, visita www.theschoolofwonder.com.