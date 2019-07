Clienta de supermercado en Pennsylvania llama a otra “put*” y pide que la deporten por hablar español

"Usted no es de aquí, vino aquí ilegalmente. Debes ser deportada", indica la racista sin considerar que la otra mujer es puertorriqueña y, por ende, ciudadana estadounidense

Una mujer puertorriqueña fue víctima de un episodio racista mientras hacía la compra en un supermercado en Pennsylvania, según recoge un video grabado por la hispana. Las imágenes muestran como una mujer le recrimina a la víctima de este ataque, Johanny Santana, que debe ser deportada.

Santana registró con su celular los improperios que le lanzó esta mujer no identificada a finales de junio mientras esperaba una fila en una tienda en Abington, en el condado de Montgomery, y lo compartío en Facebook.

La afectada cuenta que esta mujer comenzó a lanzar insultos después de escuchar a un abuelo y a su nieto hablar en español. “El niño regresó y le hizo otra pregunta [al cajero] y fue entonces cuando la mujer, que estaba a mi lado, comenzó a maldecir”, cuenta Santana según reporta NBC 10 Filadelfia.

A partir de ese momento, la tensión aumentó. Santana le respondió si tenía algún problema con que hablaran en español. Fue entonces cuando a sacó su celular y comenzó a grabar. “No deberías estar en este país”, le espetó la mujer según muestra el vídeo, y luego agregó: “Espero que Trump te deporte”.

La mujer también le recriminó a Santana que su dinero para hacer la compra es legal y no proviene de la venta de drogas.

“Yo nací aquí, tú no eres de aquí … vuelve a tu país”, se escucha a la mujer. “Usted no es de aquí, vino aquí ilegalmente. Debes ser deportada “.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pueden moverse libremente dentro de Estados Unidos y utilizan la moneda.

Santana respondió a las provocaciones de esta mujer con insultos, pero después lamentó haber reaccionado así. “Lo lamento porque no quería decir eso. Me sentía impotente porque no hablo inglés lo suficientemente bien como para poder responderle adecuadamente”, dijo a según informa esta cadena de televisión.

Este último incidente es uno de los muchos ataques racistas que se han captado en vídeo en los últimos años.

No se identificó a la mujer ni a la tienda donde ocurrió el incidente.

Los informes de delitos de odio en Estados Unidos aumentaron en un 17% entre 2016 y 2017, según las últimas cifras de la Oficina Federal de Investigaciones. Según los datos del FBI, aproximadamente el 59.6% fueron por motivos de raza, etnia o ascendencia.

(Editado por Alba Moraleda/ Noticias Telemundo)