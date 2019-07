Piden a Yalitza Aparicio para ser Ariel en “La Sirenita” de Disney

View this post on Instagram

Las redes enloquecieron con la noticia de que la actriz mexicana Yalitza Aparicio podría ser quien de vida a ‘La Sirenita’ en el live-action de Disney. Luego del éxito de Yalitza Aparicio por su participación en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, los usuarios de las redes sociales en México no dudaron en proponerla para interpretar a ‘La Sirenita’ y con la ayuda de los famosos memes colocaron a la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, nuevamente en el ojo público. De la misma forma, a través de Twitter compararon la controversia que generó en su momento el protagónico de Yalitza al haberla elegido sin ser una actriz con el hecho de que ahora el color de piel de Halle Bailey sea lo que ha provocado diversos comentarios negativos. De hecho, algunos usuarios se atrevieron hacer algunas propuestas visuales sobre cómo se vería la oaxaqueña en el papel de Ariel.