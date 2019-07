Derrocharon amor: Kate Middleton y Meghan Markle reinaron en Wimbledon

View this post on Instagram

Double Duchess power 😍👑 The duchess of Sussex and the duchess of Cambridge watched the final women Wimbledon match in style! Pippa Middleton also joined the pair to cheer on contestants 👏🏾🎾 • • • #meghanmarkle #meghan #markle #meghanmarklestyle #wimbledon #wimbledon2019 #princeharry #meganandharry #archiewindsor #duchessofcambridge #duchessofsussex #duchessmeghan #holiday #dukeandduchessofsussex #royalwedding #royals #royalty #royalbaby #serenawilliams #katemiddleton #pippamiddleton