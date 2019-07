Cientos de trabajadores no recibieron restitución de pagos por licencia de enfermedad

Auditoría del contralor de la ciudad reveló que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador falló en hacer cumplir la ley a los empleadores

NUEVA YORK.- Al menos 872 trabajadores no recibieron la restitución del pago que les correspondía por licencia de enfermedad, lo que constituye una falla del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), reveló una auditoría practicada por la oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York.

La DCWP, la agencia responsable de hacer cumplir la Ley de Licencia Pagada por Enfermedad , no se aseguró de que los empleadores pagaran la restitución requerida a los trabajadores, conforme a la ley de la ciudad de Tiempo Pagado de Enfermedad en el Trabajo (ESTA).

La auditoría determinó que de una muestra de 31 casos donde debía aplicarse la ley ESTA, la DCWP negoció órdenes de consentimiento con 15 empleadores y obtuvo una orden administrativa contra 1 empleador adicional que en conjunto requirió que los 16 empleadores pagaran restitución a 2,313 empleados por violaciones a la ley ESTA, pero la agencia no tenía pruebas de que el 38 por ciento de esos empleados, 872 personas, habían recibido los pagos de restitución, por un total de $ 202,972, a los que tenían derecho.

El análisis dispuesto por el contralor Scott M. Stringer determinó que los pagos de restitución que debe hacer cumplir la DCWP, luego que los empleadores acordaron pagar a sus trabajadores, fueron insuficientes para garantizar que los trabajadores estuvieran debidamente protegidos.

La ley ESTA fue concebida precisamente para brindar alivio a los trabajadores de toda la ciudad mediante el otorgamiento del derecho a usar la licencia por enfermedad para el cuidado y tratamiento de ellos mismos o de un miembro de la familia.

“Tratar a los trabajadores con la dignidad y el respeto que merecen no es un principio opcional para ser adoptado, es el estándar requerido en la ciudad de Nueva York. Eso significa que la Ciudad debe garantizar que los empleadores cumplan con su obligación legal de pagarles a sus empleados salarios justos, incluido el pago por tiempo libre por enfermedad”, dijo el contralor de la ciudad, Scott M. Stringer.

El contralor argumentó que, si bien ESTA fue un gran paso adelante, el Gobierno de la ciudad necesita actuar para cumplir adecuadamente con la ley y garantizar la equidad para los trabajadores.

“El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador debe hacer un mejor trabajo al responsabilizar a los empleadores y proteger a los trabajadores de nuestra ciudad”, destacó Stringer, durante la presentación del informe.

Recomendaciones

El contralor Stringer incluyó una serie de recomendaciones para garantizar que se proteja los derechos de los trabajadores de la ciudad, en particular al garantizar un registro preciso de los pagos.

La DCWP debe mejorar su capacidad de seguimiento mediante el desarrollo de listas de cantidades de restitución ordenadas, pagadas y vencidas a los empleados por licencia por enfermedad y debe medidas adicionales para garantizar que los empleadores cumplan con la ESTA, si existen pruebas de que no se ha pagado una multa o que un empleado no ha recibido el pago requerido.

Entre otros resultados, la auditoría no encontró evidencia de que la DCWP tomara ninguna acción para exigir los pagos vencidos. La agencia no impuso cargos por pagos atrasados ​​cuando los empleadores no documentaron los pagos de restitución a pesar de que dichos cargos fueron aceptados en las órdenes de consentimiento de esa agencia.

Además, la DCWP, no informó las cantidades de dinero que los empleados realmente recibieron en el Informe de gestión del alcalde, así mismo, no tomó medidas oportunas en 28 de los casos muestreados, algunos de los cuales incluyeron brechas de tiempo significativas en el proceso de investigación.