Natti Natasha y su bodysuit transparente hacen reaccionar a Rob Kardashian

La joven amiga de Thalía hizo una pregunta a la que el hermano de Kim Kardashian no se pudo resistir, y éste la contestó en perfecto español

Natti Natasha sorprendió a su público con una sexy fotografía en la que aparece luciendo un bodysuit transparente. Pero junto a la imagen hacía una pregunta, ante la cual Rob Kardashian no se pudo contener y le respondió, incluso, en español.

Todo parece indicar que esta amistad cibernética podría llegar a consolidarse en un futuro, ya que desde que se hizo público que Rob tiene una predilección por la amiga de Thalía, éste no ha cesado en mostrar su interés a través de las redes sociales.

Natti Natasha ha dicho que ella y Rob intercambian mensajes a través de Instagram, y al parecer esto no se queda en esa red social.

De momento ya son muchos los que especulan con la posible aparición de Natti en el famoso programa de las Kardashian, “Keeping Up With the Kardashian”.