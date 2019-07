Chiquis Rivera le responde a sus detractores y “haters”

La cantante ha sido clara al decir: "Nadie va a venir a tomar el lugar de Jenni Rivera. Ni yo, ni otra mujer", pero también asegura que hay espacio para que todas puedan brillar

Chiquis Rivera ha lanzado su nueva canción “Anímate y Verás”, la cual ha alcanzado un alto nivel de aceptación en el mundo del regional mexicano. Sus fans han llevado su tema a los primeros lugares de popularidad en iTunes y el vídeo musical ha alcanzado los tres millones de reproducciones en YouTube.

La canción también es un tema especial para Chiquis ya que parte sí va en ella, como coautora junto a Jerry y Gera Demara. Chiquis no solo dijo que la canción refleja una parte de su propia persona, la cual expone a una mujer decidida, atrevida y traviesa, que también se identifica con su público en el día a día y el que hacer cotidiano. Razón por la cual ella busca, siempre, hablarle con honestidad tanto de sí misma a través de sus redes sociales, como también a través de su música.

La cantante, empresaria e hija de Jenni Rivera conversó con éste medio a través de una Facebook Live, y ante nuestras cámaras envió un mensaje claro a sus detractores y “haters”.

“He vivido esto no solo en mi carrera, sino también en la de mi mamá, y creo que es un problema muy grande en nuestro género, especialmente. Tenemos que sacarnos de la cabeza que ‘sólo puede haber una mujer en el regional – mexicano-‘”, dice Chiquis. Y de una vez por todas aclara que: “Nadie va a venir a tomar el lugar de Jenni Rivera. Ni yo, ni otra mujer. Solamente hay una Jenni Rivera”, aseveró Chiquis.

“Quizá llegará alguna -mujer- a estar al mismo nivel al que llegó la Señora, pero nunca habrá otra Jenni Rivera”, concluyó.

La cantante tiene claro que cada artista ‘tiene lo suyo’, pero asegura que en la actualidad lo más importante es la unidad dentro del género musical. “Tenemos que apoyarnos y creo que comienza con uno. Y quiero tomar pasos hacia esta realidad, haré ciertas cosas para que se vea más apoyo. Porque cada quien tiene su luz, cada quien tiene su talento y hay espacio para todas“.

Chiquis Rivera tiene muy claro el ejemplo que quiere seguir sobre el apoyo y la aceptación entre artistas, hombre y mujeres, y sobre esto reflexiona al ver cómo intérpretes como Karol G, Natti Natasha y Becky G se apoyan. “Eso es lo que falta en nuestra música”. Ella también observa este compañerismo sano entre J Balvin con Bad Bunny.

La cantante hace un llamado claro para decir que no deberían de haber celos. “Si nos apoyamos más hay más espacios para la mujer. Porque sí, éste es un género dominado por el hombre, pero también las mujeres pueden. Y no nomás lo digo porque yo lo he visto, lo he escuchado y soy fan de otras mujeres en este mismo género. Hay que apoyarnos mucho más“.

Ante la aceptación del público por su tema “Anímate y Verás”, Chiquis reacciona agradecida, feliz y asumiendo el compromiso de traer un disco para marzo de 2020, tentativamente, con canciones que también contarán con su autoría y que pretenden ser un reflejo a todo lo que ha vivido en los últimos días. Desde su historia de amor con Lorenzo Méndez y su boda con su ahora esposo, como el conflicto con los medios de comunicación a raíz de su boda.