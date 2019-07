Lali Espósito cuando le dijeron que conduciría ‘Premios Juventud’: “Pensé que era una joda”

Mira la entrevista completa en video

Lali Espósito, quien tiene una gran carrera en su país natal, Argentina, aun no puede creer lo que está viviendo y lo que le sucederá este próximo jueves cuando pise el escenario de ‘Premios Juventud’ como una de las presentadoras.

En una entrevista exclusiva, la cantante argentina nos cuenta asombrada cómo de cantar con Mau y Ricky Montaner en Time Square, New York, en el programa especial de fin de año de Univision, pasó a ser una de las conductoras, junto a CNCO, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina de ‘Premios Juventud’. Por eso, y en tono de broma, nos confiesa que cuando si equipo de trabajo se lo comunicó pensó que se trataba de una broma.

Lali nos dijo que lo que más le gusta de este premio es que no tiene que seguir ningún libreto, y puede ser espontáneamente ella. Eso sí, su único problema dice es el choque cultural: “Yo ya pedí que me hicieran una lista con las palabras que no se pueden decir, sí una lista de todo lo que como argentina no puedo decir”, repite entre risas.

‘Premios Juventud’ será este próximo jueves 18 de julio desde las 7/6 PM Centro y lo podrás ver en la pantalla de Univision.

