Habló temerosa la viuda de Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastian, a medio año de la terrible ejecución: “No me interesa saber nada”

La mujer sigue adelante por sus hijos

Han pasado seis meses desde que las terribles imágenes de la ejecución de Hugo Figueroa recorrieron la red. A plena luz del día y a pesar de su clamor, los criminales descargaron cientos de balas sobre el sobrino político de Joan Sebastian.

Tranquila, pero con un aire de temor, la viuda de Hugo, Linda Cuevas, dio sus primeras declaraciones. En el marco del aniversario luctuoso del cantautor de Juliantla, la mujer dejó claro que no quiere saber nada más de las investigaciones sobre el asesinato.

“No sé nada, no me interesa saber nada, es muy importante que se sepa”, dijo temerosa y casi enviando un mensaje a los asesinos.

En declaraciones a Imagen TV, Linda dijo que no ha visto el video trágico de la ejecución.

“No he querido ver el video, ni lo voy a ver, me preocupa que lo vean mis hijos, pero no he querido que me comenten nada del video”, explicó.

La esposa de Hugo mantiene el negocio familiar. Los palenques y jaripeos.

“Seguimos trabajando en Rancho la Misión, queremos dejar el nombre de Hugo en alto, no he tenido mucho tiempo para deprimirme y vivir mi duelo como requería, pero tengo mucho trabajo”.

Sobre la entereza con la que vive a pesar de la tragedia, dijo. “Sigo adelante por mis hijos y por mí principalmente”.

“Venir a Juliantla, me trae recuerdos”, concluyó sobre su presencia en el homenaje a quien fuera tío de su esposo.