Joe Manganiello no quería a Sofía Vergara en su nueva película

El actor ha sido muy claro al defender su postura, pero sobre todo asegura que lo que quería era proteger su intimidad

Al margen del sinfín de fotos y vídeos que ellos mismos comparten en las redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores del momento inmejorable que vive su matrimonio, lo cierto es que al actor Joe Manganiello no le gustó inicialmente la idea de co-protagonizar su nueva película, ‘Bottom of the 9th’, con su flamante esposa Sofía Vergara al entender que podría sobre exponerles a nivel mediático.

Y es que, como ha explicado a su paso por el programa de televisión ‘Good Morning America’, el intérprete temía que la relación que le une a la atractiva colombiana pudiera suponer una distracción que afectara a la trama de la cinta y, en el peor de los casos, que el interés que suscitaría verles juntos en la gran pantalla terminara intensificando el escrutinio público al que ya se ven sometidos en el plano personal.

“La verdad es que al final fue un placer, la mejor experiencia posible. Pero al principio no quería trabajar con ella, y ella sentía lo mismo, porque nos queremos demasiado y somos muy protectores de nuestra vida privada. Cuando trabajas con tu esposa en una industria como esta, es como si tú mismo estuvieras exponiendo tu intimidad al público, y no queríamos pasar por algo así”, ha revelado el que fuera actor de la serie ‘True Blood’ en su entrevista.

Resulta comprensible que el guapo artista no quisiera tomar ninguna decisión que pudiera amenazar -en mayor o menor grado- a la idílica vida que ha construido junto a la protagonista de ‘Modern Family’, especialmente si se tienen en cuenta el entusiasmo y la gratitud que destilaba Joe en una de las últimas ocasiones en que tuvo oportunidad de deshacerse públicamente en elogios hacia la estrella televisiva.

“La gente suele decir que el matrimonio y las relaciones sentimentales implican mucho trabajo. Pero en mi caso no es así. La vida es dura, eso sí, pero tener alguien a tu lado que te ayude a lidiar con ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Soy muy afortunado y me considero un tipo con suerte. He debido de hacer algo excepcional en esta vida para conseguir a alguien así, porque no soy tan buena persona“, se sinceraba.