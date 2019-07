Mira los 5 mejores videos de Banda MS

Estos clips de la agrupación de Sinaloa sí que han sido populares

Si de videoclips con buena producción se trata, Banda MS se ha lucido a lo largo de los años. Por eso seleccionamos los cinco que han contado con mayor aceptación entre su público en YouTube.

Háblame De Ti

Los argumentos en los videos de Banda MS son intensos, pero el de “Háblame de ti” cuenta con un final muy emotivo. Además, éste es uno de sus mayores éxitos, con el que se anotaron otro número 1 en 2014 (el clip en YouTube cuenta con más de 376 millones de vistas).

Me Vas a Extrañar

En 2016 esta banda sinaloense lanzó su álbum Qué bendición, y la verdad es que es uno de sus mejores trabajos. Para ejemplo este súper hit, con un video cuyas vistas ya sobrepasan las más de 406 millones.

El Mechón

Ojo: que este video no cuente con un número de visitas comparable al de otros clásicos de Banda MS se debe a que la canción pegó hace un buen tiempo y YouTube no contaba con tantos usuarios por aquel entonces. Pero “El mechón” no puede faltar en toda fiesta:

No Me Pidás Perdón

Este clásico para adoloridos cuenta con un clip que es todo un drama. Pero los chicos ya se han vuelto expertos destacando como actores en sus videos, y la verdad es que lo hacen muy bien. (El clip tiene más de 555 millones de vistas)

Por Mí No Te Detengas

Naturalmente, no podíamos dejar atrás su más reciente hit, cuyo video lleva más de ocho millones de vistas. Esta irresistible balada ya está en el Top 3 de la lista Regional de Billboard.

Paulina Rubio disfruta en París con sus hijos

Madonna y Frida Kahlo, juntas en su más reciente video musical