El grupo binacional entre gobiernos de AMLO y Trump para recuperar dinero de “El Chapo”

Ambas autoridades también reforzarían la frontera para reducir tráfico de droga y armas

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió al del presidente Donald Trump la creación de un grupo binacional para recuperar los bienes que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera logró como líder del Cártel de Sinaloa.

Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, luego de una reunión entre el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Se planteó la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera”, confirmó la SRE en un comunicado tras la reunión entre ambos funcionarios.

Las autoridades no dieron detalles de cómo se impulsaría este grupo ni cómo manejarían la repartición de los bienes, estimados en $12,666 millones de dólares, según fiscales federales que llevan el caso de Guzmán Loera.

El dinero es un cálculo de la cocaína, marihuana y heroína traficada por “El Chapo” que supondría esas ganancias, las cuales fueron reinvertidas al narcotráfico y una parte “blanqueada”.

La petición de una orden de decomiso fue enviada la semana pasada al juez Brian Cogan por el fiscal federal del Distrito Este, Richard Donoghue; el Jefe de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División Criminal Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Arthur Wyatt, y la fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

“Los bienes utilizados o destinados a ser utilizados de cualquier manera para cometer o facilitar la comisión de dicho delito”, dice la solicitud. “La propiedad involucrada en el delito de lavado de dinero”.

El presidente López Obrador consideró que el dinero de Guzmán Loera debería quedarse en México.

“Vamos a revisar el asunto, porque lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal”, respondió la semana pasa a reporteros.

Tráfico de armas

Se agregó que las autoridades buscarán implementar un operativo para frenar el tráfico ilegal de armas a México. Son cinco los puntos de interés en la frontera.

“En San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros”, apuntó la autoridad mexicana. “Cinco puntos estratégicas para frenar este tipo de trasiego vinculado a los índices de inseguridad en México”.

En el juicio a Guzmán Loera, el tráfico de armas fue un tema central, sobre todo cuando el cooperante Édgar Iván Galván –originario de Ciudad Juárez, Chihuahua– detalló trabajó con Antonio Marrufo, alias “El Jaguar”, quien ayudaba al “El Chapo” a conseguir armas.

Galván enfrenta 24 años de cárcel desde el 2012, pero logró reducir su sentencia cuando se declaró culpable de los cargos de conspiración de tráfico de drogas y conspiración por el tráfico de armas.