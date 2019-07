Marc Anthony se unió a las protestas en contra de Ricardo Rosselló

View this post on Instagram

Hoy, de regreso de unas semanas de darme un espacio de descanso, me golpea la realidad que está viviendo mi gente de Puerto Rico. Su valentía me conmueve. Las imágenes de un Puerto Rico unido por sus voces para demandar sus derechos, denunciar la injusticia, y la insensibilidad de un gobierno que ha traicionado a su pueblo, es el acto de valor y el legado más grande que podemos dejar como ciudadanos del mundo. #ConPuertoRicoNoSeJuega! Basta! Vamos a enseñarle al mundo quiénes somos, en orden y pacíficamente. #rickyrenuncia *** Today, after returning from some restful time, I am struck with the hard reality of what our people are living in Puerto Rico. Your courage moves me. The images of Puerto Rico united in one voice to demand their rights, to denounce injustice and the insensibility of a government against their own people is an act of bravery and the greatest legacy we can leave as citizens of the world. #ConPuertoRiconosejuega! Enough! Let’s show the world how we are. Orderly and Peacefully. #rickyrenuncia