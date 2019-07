Protestas en Puerto Rico llevan al cierre de The Mall of San Juan y Plaza Las Américas

Se suman al Paro Nacional convocado para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló

SAN JUAN — El centro comercial The Mall of San Juan se unió a Plaza Las Américas al anunciar que no abrirá mañana sus puertas debido al paro nacional y la manifestación convocada en protesta para pedir la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por el chat de miembros del Ejecutivo.

El gerente general de The Mall of San Juan, José Ayala, informó este domingo a través de un comunicado de la decisión, que se suma la tomada por asociaciones y sindicatos de secundar el paro nacional para pedir la dimisión de Rosselló.

Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló no renuncia al cargo, pero sí a la presidencia del PNP

“Deseamos informarle a nuestro clientes y público en general que The Mall of San Juan estará cerrado mañana lunes 22 de julio, esto debido a los eventos que tendrán lugar este lunes en el área metropolitana de San Juan. Los esperamos el martes en nuestro horario regular de 10:00 am a 9:00 pm.”, señaló Ayala.

Por motivo de las actividades programadas para el lunes, 22 de julio, en las inmediaciones del área de Plaza Las Américas, informamos que permaneceremos cerrados. Esta determinación se tomó en ánimo de garantizar la seguridad de todos nuestros visitantes, empleados e inquilinos. pic.twitter.com/csIHiz0GpD — Plaza Las Américas (@elcentrodetodo) July 21, 2019

Plaza Las Américas había anunciado horas antes que no abrirá mañana debido a la manifestación convocada en las inmediaciones del centro comercial para pedir la dimisión del gobernador de Puerto Rico.

“Por motivo de las actividades programadas para el lunes, 22 de julio, en las inmediaciones del área de Plaza Las Américas, informamos que permaneceremos cerrados. Esta determinación se tomó en ánimo de garantizar la seguridad de todos nuestros visitantes, empleados e inquilinos”, anunció el centro comercial en su cuenta de la red social de Twitter.