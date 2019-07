¿La sandía es buena para ti?

En un día caluroso en el verano, necesitas mantenerte hidratado, pero tomar agua no es tu única opción. Resulta que la sandía es más que un bocadito jugoso: Esta fruta barata y tan versátil además de buena para ti también es deliciosa.

“Así como pasa con toda la fruta y la verdura, la sandía es muy nutritiva y bastante sabrosa”, dice Lisa Sasson, M.S., R.D., profesora clínica asociada de nutrición en New York University. “Como su nombre implica, es casi pura agua [92%], (en inglés se llama “water melon” que significa melón de agua) y es una excelente manera de mantenerte hidratado en el tiempo caluroso”. Hasta la puedes usar como un tentempié después de hacer ejercicio para reponer los fluidos que hayas perdido durante el ejercicio, comenta Sasson.

La nutrición que brinda la Sandía

La sandía proporciona muchas vitaminas y minerales, como la vitamina B, potasio, vitamina A y vitamina C, todo esto por un costo bajo de solo 46 calorías por taza.

Sin embargo, el nutriente de la sandía que más se conoce no es ni vitamina ni mineral, dice Sasson. Es un fitonutriente llamado licopeno, un poderoso antioxidante que le da a la fruta su color rosado característico. “Como todos los fitonutrientes, el licopeno parece que protege contra varios cánceres, como el cáncer de próstata y el cáncer de seno”, dice Sasson. “Tal vez también dé protección contra la enfermedad del corazón”.

Entonces, ¿es buena la sandía para ti? Definitivamente. De hecho, la sandía es única en cuanto que es una de los pocos alimentos que están rellenos de este pigmento. Los tomates, la toronja rosa y roja, y las guayabas se encuentran entre los otros alimentos ricos en licopeno. Según el Departamento de Agricultura (DOA), la sandía tiene un promedio de 40% más de licopeno que los tomates crudos (aunque los productos de tomates cocidos son la mejor fuente de licopeno. Mientras más roja y dulce sea la carne de la sandía, es más nutritiva, según el Departamento de Agricultura.

Cómo preparar y usar la sandía

Por supuesto que no puedes ver la pulpa de la sandía cuando estás comprando una sandía entera en el supermercado en el mercado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) recomiendo que busques una sandía con una superficie tersa, una corteza con algo de brillo y con las orillas redondeadas, con la parte de abajo de color amarillento.

Y al igual que con cualquier producto fresco, asegúrate de lavar tu sandía antes de rebanarla, porque la cáscara puede estar contaminada con bacterias dañinas, como salmonela, dice Sasson. Siempre asegúrate de usar un cuchillo limpio.

Come la sandía acabada de cortar, mézclala en un gazpacho frío de tomate y sandía, o licúala para hacer jugo. También la puedes sazonar con sal, pimienta, limón o chile picante como un bocadillo o la puedes añadir a una ensalada. Trata de combinarla con duraznos, menta, un poco de queso feta y farro para preparar un plato veraniego de grano entero.

También puedes tostar y comer las semillas. Como otras semillas, las semillas de sandía son ricas en grasas saludables y proteínas, además de que son una buena fuente de hierro, magnesio y zinc.

Y un último consejo: Consíguela antes de que se acabe. “Es una estación muy corta”, dice Sasson, “así que sal y disfrútala”.

