Bebe Rexha hace una caliente revelación sobre sus orgasmos

La cantante dice ser salvaje en la cama

Hace unas semanas era Lily Allen quien se sinceraba acerca de su vida sexual para reconocer que, pese a la reputación de joven desenfrenada que la precedía en los inicios de su carrera, ella no había experimentado lo que era un verdadero orgasmo hasta bien entrada en la veintena y, en su opinión, la gran mayoría de mujeres podrían compartir historias similares a la suya al no atreverse a comunicar de forma directa sus preferencias.

Ahora le ha tocado el turno a otra estrella de la música como Bebe Rexha de pronunciarse acerca de un tema tan privado para compartir su experiencia radicalmente opuesta.

“Créeme cuando te digo que yo también me he encontrado en situaciones en las que la otra persona era maravillosa, pero en el dormitorio… era demasiado breve. Digamos que no aguantaba hasta el final“, ha confesado la intérprete de ‘I’m A Mess’ en el programa ‘House Work Radio’ de la emisora Beats 1 de Apple Music antes de pasar a explicar por qué ella nunca se había visto en la tesitura de simular ante sus parejas más entusiasmo del que realmente sentía.

“Sinceramente, yo soy una salvaje en la cama. No finjo nunca… lo digo en serio, me da igual. Si no estoy contenta… por qué hacerlo“, ha aclarado.

Por otra parte, la artista admite que no se le presentan demasiadas oportunidades para conocer a potenciales intereses amorosos debido a su carácter hogareño: “Las únicas fiestas que monto son en mi sofá, viendo Netflix. Lo siento, pero no tengo tiempo para nada más. Lo siento”, ha bromeado.