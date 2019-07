El poder sanador de la naturaleza

Experimentar la naturaleza no es solo una buena manera de disfrutar el verano. Un creciente grupo de investigaciones muestra que pasar tiempo al aire libre puede mejorar tu salud y reducir la mortalidad.

Incluso descansar un rato en la naturaleza puede ser beneficioso. Según un pequeño estudio reciente, las personas que pasaron solo 20 minutos en un lugar donde se sentían conectados con la naturaleza experimentaron una disminución de las hormonas del estrés.

Y los efectos de la naturaleza no requiere que pases una gran cantidad de tiempo en áreas silvestres. Incluso cuidar las plantas en macetas en el alféizar de tu ventana puede ser bueno para ti.

Estado de ánimo, sueño y más

A menudo pensamos que estar en la naturaleza es un beneficio, dice Peter James, ScD, profesor asistente en el departamento de medicina de la población en la Facultad de Medicina de Harvard. Pero debes comenzar a pensar en estas experiencias como “una necesidad para mantener tu vida saludable”, dice.

Una revisión de 2017 encontró investigaciones que sugirieron vínculos entre 20 beneficios para la salud y pasar tiempo al aire libre, lo que incluye dormir mejor, reducir la depresión, aumentar la conexión social, mejorar la recuperación de una cirugía, reducir la obesidad y mejorar la salud de los sobrevivientes de cáncer. Otra revisión encontró que la exposición a parques, bosques y otros espacios verdes se asoció con una reducción de la mortalidad por insolación, enfermedades cardiovasculares y diabetes entre los adultos mayores.

Cualquier ambiente natural puede proporcionar efectos terapéuticos, dice Jessica Finlay, PhD, gerontóloga ambiental del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. Por ejemplo, las personas tradicionalmente viajan al mar o a otras fuentes de agua con fines curativos.

Hay 4 formas principales en que la naturaleza puede mejorar tu salud, dice James. Primero, proporciona un neutralizador de la contaminación del aire, la contaminación acústica y el calor, todo lo cual está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades graves. Segundo, la naturaleza, ya sea una calle arbolada o un bosque, brinda la oportunidad para que tengas actividad física, lo que puede mejorar la salud de varias maneras, especialmente porque reduce los riesgos de cáncer y problemas cardiovasculares y mejora la salud mental y la función cognitiva. Tercero, la naturaleza brinda oportunidades para socializar con tus amigos, lo que se asocia con una mejor salud. La cuarta forma puede ser la más interesante, según James y otros expertos. La naturaleza puede mejorar la salud directamente al ayudar a las personas a recuperarse del estrés y restablecer su concentración. Ese beneficio relacionado con la naturaleza puede ayudar a explicar las reducciones a largo plazo en las enfermedades graves.

Un poco puede ser muy útil

Si bien un cometido de salir al aire libre puede traer una variedad de beneficios de salud, también puede parecer difícil de lograr, especialmente si vives en una área urbana o tienes problemas con la movilidad.

Pero no tiene que ser tan desalentador, dice MaryCarol Hunter, PhD, profesora asociada de la Escuela de Medioambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Michigan. En el estudio de Hunter, que demostró que 20 minutos en la naturaleza podría ser suficiente para afectar las hormonas del estrés en algunas personas, a los participantes se les permitió elegir cualquier ubicación al aire libre que los hiciera sentir conectados con la naturaleza. Para algunas personas, eso significaba simplemente salir de un edificio y entrar en un lugar donde se pudiera ver el cielo.

Elige una experiencia de la naturaleza que sea accesible y terapéutica para ti. Incluso si no puedes salir, hay evidencia de que mirar por la ventana o incluso ver escenas de bosques y prados en la pantalla de una computadora puede hacerte bien.

Si quieres maximizar los beneficios de la naturaleza, intenta disfrutar de tu espacio al aire libre sin distracciones como un teléfono celular. “Realmente se trata de estar presente con cualquier versión de la naturaleza con la que te encuentres”, dice Hunter.

Y por último, empieza poco a poco. Incluso las personas que aman la naturaleza podrían no relacionarse con ella tanto como creen, o tanto como deberían de hacerlo, de acuerdo con Hunter. Ella recomienda comenzar comprometiéndote a pasar solo 5 minutos todos los días en un espacio con el que te conectes con la naturaleza.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de agosto de 2019 de Consumer Reports On Health.

