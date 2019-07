‘Mojada’, una tragedia latina inspirada en la mitología griega

The Public Theater presenta, hasta el 16 de agosto, ‘Mojada’ una historia en la que el dramaturgo Luis Alfaro reinventa la tragedia griega de ‘Medea’, adentrándola ahora en la cultura latina

El dramaturgo Luis Alfaro, radicado en Los Ángeles, regresa a la ciudad para recrear una leyenda de la mitología griega a través de la singular odisea que vive una familia de inmigrantes mexicanos que logra cruzar la frontera con Estados Unidos.

Alfaro, ganador de un prestigioso reconocimiento que lo nombró ‘Genio’, por parte de la Fundación MacArthur, presenta hasta el 18 de agosto en The Public Theater ‘Mojada’, un montaje en el que da un giro a la tragedia de ‘Medea’, escrita por Eurípides, adentrándola ahora en la cultura latina.

El escritor y activista indica que esta es la quinta adaptación de la obra que debutó en la ciudad de San Francisco y que ya visitó Los Ángeles y Chicago. La producción, que cuenta con las actuaciones de Sabina Zúñiga Varela, Alex Hernández, Ada Maris, Vanessa Aspillaga, Socorro Santiago y Benjamín Luis McCracken, es ambientada ahora en el vecindario de Corona, Queens.

“Esta Medea refleja las desventuras de las mujeres inmigrantes. Por ejemplo, más de la mitad de las mujeres que cruzan la frontera son asaltadas sexualmente y este es uno de los temas que toca la obra. Es realmente muy caro el precio que pagan por venir en busca de un mejor futuro. Esta es una historia de inmigración, pero también de un amor frustrado”, agrega sobre la pieza dirigida por Chay Yew.

Alfaro explica que desde su llegada a la ciudad tuvo la necesidad de adentrarse en los vecindarios y vivir la cotidianidad a fin de tomar inspiración para readaptar personajes y prepararlos para el público neoyorquino que verá la obra en The Public Theater.

“’Mojada’ no solo ha cambiado geográficamente, los personajes y parte de la historia ha sido transformada para esta adaptación. La zona de Corona, en Queens, me pareció un lugar idóneo para para la historia y con la escenografía buscamos replicar con la mayor autenticidad posible el ambiente de la comunidad”, comenta.

De igual manera, Alfaro quien presentó en la ciudad, durante el 2017, ‘Oedipus El Rey’ una obra en la que reconstruye la tragedia griega ‘Edipo Rey’ con historias latinas en torno a la violencia en las calles de Los Ángeles, habla de una preocupación que ha reafirmado con su estadía en la ciudad.

“Según las estadísticas para el 2023 la comunidad mexicana será la más grande de toda la ciudad de Nueva York, por encima de la puertorriqueña y de la dominicana. Es irónico ver lo mucho que ha crecido nuestra comunidad, todo el esfuerzo que hemos hecho por insertarnos en el desarrollo del país, sin embargo, este gobierno nos ha ignorado por completo, nos ha despreciado”, expresa.

Asimismo, Alfaro recuerda el comienzo de su pasión por entrelazar tragedias griegas con el día a día de los latinos en Estados Unidos. Explica que mientras impartía un taller en un centro de detención juvenil en Arizona conoció a una adolescente latina que había matado a su propia madre. Poco tiempo después en una librería encontró de casualidad un libro que se convertiría en una revelación.

“Entre las historias que leí estaba la de ‘Electra’, justamente una mujer que asesina a su madre por haber matado a su padre, la misma explicación que había dado la adolescente que conocí en el centro de detención juvenil. Así surgió la obra ‘Electricidad’, una versión chicana de la tragedia de ‘Electra’”, detalla.

Alfaro también habla de lo que representa su regreso a la ciudad de la mano de The Public Theater y comparte su mayor ambición como dramaturgo.

“Me siento muy feliz y afortunado de poder participar en dos temporadas seguidas de una institución tan prestigiosa como The Public Theater. Este teatro ha mostrado mucho interés en presentar diversidad cultural en las historias, algo vital para mí, me han hecho sentir muy a gusto. Aspiro a que mis historias puedan ayudar a abrir puertas no solo para la audiencia, sino también para el gran talento latino que esta ávido de oportunidades”, concluye.

En detalle:

Qué: La pieza teatral ‘Mojada’

Dónde: The Public Theater, 425 Lafayette Street

Cuándo: hasta el próximo 18 de agosto

Información: http://www.publictheater.org