Recupera libertad tras 18 meses en prisión de ‘La Migra’

La vida del inmigrante Inocencio Román Solano corría peligro al no poder recibir tratamiento adecuado para la enfermedad hepática que padece

NUEVA HORK.- El martes, Inocencio Román Solano, un padre inmigrante residente en el condado de El Bronx, fue liberado luego de 18 meses en una prisión de ‘La Migra’, tras la aprobación de una solicitud de libertad condicional urgente, presentada por la organización Make the Road New York.

El caso de Román Solano tomó notoriedad tras revelarse estaba sufriendo el deterioro rápido de su salud, desde que fue recluido en la cárcel del condado de Bergen en febrero de 2018 por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Luego de su liberación, Román Solano fue recibido por su familia, que incluye a tres niños, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses y uno de ellos es receptor del alivio migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Activistas y líderes comunitarios hicieron sendas manifestaciones pidiendo la libertad de Inocencio, incluida una protesta el sábado por la mañana en la cárcel del condado de Bergen después de los informes de que el aire acondicionado no funcionaba en medio de la ola de calor de los últimos días.

Román padece diabetes tipo II, una enfermedad hepática que es tratada con insulina, y sin el tratamiento médico adecuado en la cárcel del condado de Bergen, su vida estaba en riesgo. La liberación bajo libertad condicional le permitirá a Inocencio continuar luchando su caso con su equipo legal, mientras vive en casa y recibe la atención que necesita de sus proveedores médicos.

“Me siento increíblemente aliviado de tener a mi padre en casa con su familia. Hemos estado muy preocupados por él a medida que su salud empeoraba en la cárcel. Ahora estamos enfocados en asegurarnos de que él reciba la atención que necesita. Estamos muy agradecidos con los neoyorquinos y los vecinos de Nueva Jersey que se presentaron para apoyar a nuestra familia. A cada uno de ustedes, ¡muchas gracias!”, dijo Carlos Román, hijo de Inocencio.

A medida que continúan las protestas nacionales contra las terribles condiciones en la frontera, los inmigrantes sufren condiciones inhumanas e injustas similares en las comunidades de todo el país. Según un análisis de la NBC, 24 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE desde el inicio de la administración de Trump y principios de junio.

“Hoy, después de un año y medio de estar detenido en condiciones horrendas y separado de su familia, Inocencio regresa a casa con su familia y tiene la oportunidad de buscar atención médica adecuada”, dijo Lorenza García, organizadora comunitaria de Make the Road New Jersey.

Laura F. Redman, directora del Programa de Justicia de la Salud de la New York Lawyers for the Public Interest se mostró satisfecha con la liberación de Román, quien podrá recibir la atención adecuada y reencontrarse con su familia.

“Su impactante caso de conciencia muestra que hay una creciente y creciente crisis de derechos humanos en los centros de detención de todo el país, donde los inmigrantes viven en condiciones deplorables, se ignora su dignidad y sus necesidades de atención médica. Su caso es muy similar a otros ejemplos que hemos visto en otras cárceles de NY-NJ que tienen contrato con ICE”, subrayó Redman.

Entre tanto, el congresista Adriano Espaillat, dijo que continuará comprometido son sus esfuerzos para ayudar a mantener a las familias integradas y combatir las políticas despiadadas de la administración Trump.

“La familia de Román Solano es solo un ejemplo de miles de familias destrozadas debido a las políticas racistas de Trump dirigidas a las familias inmigrantes trabajadoras de todo el país”, agregó Espaillat.