Sol Pérez mostró de más y tuvo que tapar el “accidente” con un emoji para evitar la censura

Con esfuerzo se puede lograr TODO. Yo no vendo fórmulas mágicas, no vendo dietas que te solucionen la vida. Miles de veces me quede sin ver a mis amigas o ir a cumpleaños o salir con algún chico que me gustaba por entrenar. No lo hago por gustarle al resto, lo hago por gustarme a mi. Es mi estilo de vida, es lo que me hace bien, lo que me hace feliz. No hay operaciones, dietas, fórmulas mágicas. Todo se trata de trabajo, trabajo DURO. Persevera y triunfarás dicen 🤷🏼‍♀️👊🏾 Todavía falta mucho pero el camino es genial ❤️