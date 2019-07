Mariana Seoane: soltera, al ritmo de cumbia y con un cuerpazo de infarto

Triunfa al ritmo de la cumbia

Mariana Seoane está feliz con el éxito de su sencillo “Noche de Estrellas”. Su colaboración está llena de sabor y salsa.

Además de su gran desempeño musical, la famosa luce un cuerpazo de infarto gracias a su estilo de vida saludable.

“Soy una mujer feliz, como de todo”, dijo a Azteca la curvilínea cantante.

“Estoy haciendo una fusión entre la danza clásica y la yoga. Una hora y me ayuda mucho”, agregó.

Mariana, quien fue amiga íntima de Juan Gabriel, está soltera.

“Ahorita estoy sola, sigo hablando con él, terminamos super bien”, dijo la intérprete de “Seré una niña buena”.

“Nunca me he casado, no sé si quiero casarme. No se ha dado y no pasa nada”, agregó.