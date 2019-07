Para nada: Klopp descartó regreso de Coutinho o la llegada de Bale

El alemán está contento con su escuadra y todos deberían estarlo también

En Liverpool están felices con su Champions League y al parecer no están contemplando hacer gastos innecesarios pues tienen un gran equipo y con él pueden enfrentar todas las competencias que se necesiten.

Su Director Técnico, Jurgen Klopp, descartó por completo que el equipo esté considerando re contratar a Coutinho, probablemente el mejor negocio en la historia del club:

“Coutinho podría ayudar en cualquier equipo del mundo. Ese no es el problema. Me encanta, es un jugador fantástico y todo eso pero sería un gran, gran, gran gasto de dinero (sic) que no podemos asumir este año”

Tampoco firmar a Gareth Bale, una de las historias del verano, quien simplemente, se le sale de presupuesto por su estratosférico costo.

“Bale es jugador del Real Madrid y si se va, lo hará por un precio muy alto y un salario enorme. Es un jugador increíble. Me gusta mucho pero hay que crear un equipo no una colección de grandes jugadores a nivel individual. Tienes que hacer que trabajen juntos”

El técnico alemán ha dejado claro a la prensa, inglesa sobre todo, que el Liverpool fue campeón de Europa por ser un gran equipo y que no tiene por que ser más importante a quien se ficha durante el verano… claro que Klopp, ahora habla desde la seguridad que dan los campeonatos. Bien por él.

