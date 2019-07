¡Es de bronce! Cae la primera medalla en Panamericanos para México

Marco Arroyo quedó en tercer lugar en Poomsae tradicional varonil

Marco Arroyo obtuvo la primera medalla para México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El integrante de la delegación azteca quedó en tercer lugar en la prueba de poomsae individual masculino de taekwondo, que se desarrolló en el Polideportivo Callao.

“Es mucho esfuerzo, no sólo mío. Quiero dedicárselo a todas esas personas que me han apoyado, a mis padres, mis entrenadores (…) y esto no acaba aquí, mañana nos espera una competencia más y vamos a darlo todo”, comentó Arroyo en entrevista después de colgarse la medalla.

Al mexicano de 18 años le tocó abrir la exhibición final y se mantuvo en primer lugar hasta que aparecieron Alex Lee, de Estados Unidos y Hugo del Castillo, de Perú, quienes se colgaron el oro y la plata, respectivamente. El puntaje de la clasificación quedó de la siguiente manera:

1.- Alex Lee (Estados Unidos) 7.660 puntos.

2.- Hugo del Castillo (Perú) 7.490 puntos.

3.- Marco Arroyo 7.480 puntos.