Michelle Renaud aparece desnuda en Instagram, con su bebé en brazos

View this post on Instagram

Hoy ando recordando esa etapa donde andábamos desnudos porque mis libros de maternidad decían que no había nada mejor para el bebé que la lactancia y el contacto de piel con piel con la mamá ! MARCELO TE AMO ! GRACIAS POR ESCOGERME DE MAMÁ💕 Me siento muy orgullosa del bebé grande que eres y de la mamá que soy ! 🙌🏼❤️ ¿Y para ti cuál a sido tu mejor etapa en la maternidad ?