¿Tiago Volpi nuevo jugador del América?

15 millones de dólares por Tiago Volpi 🙌⚽ Ante el interés del Porto 🐉 por Marchesín, la directiva americanista se acercó al Querétaro para saber el estatus de Volpi, quien está a préstamo con el Sao Paulo de Brasil. 🇧🇷 Si las Águilas quieren al brasileño deberán pagar 15 millones de dólares 💵 más una buena cantidad por su salario, en Brasil gana cerca de 1.6 mdd. al año. ¿LO VALE? #saopaulo #ClubAmérica #tiagovolpi #ligamx #porto