¿Y si en vez de pagar renta los inquilinos compran los apartamentos donde viven?

En varias ciudades del país los arrendatarios se han organizado para defender sus derechos, promover leyes para el control de renta y en ciertos casos luchar legalmente para convertirse en los dueños

Un movimiento a nivel nacional para el control de renta de vivienda ha logrado reformar las leyes en varias ciudades, condados y estados del país, pero además está planteando la posibilidad de que, en ciertos casos, los inquilinos puedan convertirse en los dueños de la propiedad que alquilan.

Se trata de una alianza de organizaciones comunitarias que forman parte de una campaña nacional llamada Homes For All (vivienda para todos), la cual recientemente logró que el estado de Nueva York estableciera una ley para el control de renta, la cual también protege a los inquilinos de la retención del depósito de garantía así como de desalojos repentinos e injustificados.

Pero esta campaña está planteando ir más allá de la simple aprobación de leyes que eviten los incrementos arbitrarios de alquiler, ya que el propósito a largo plazo es encontrar alternativas de vivienda para dejar de pagar renta, explicó Davin Cárdenas, uno de los coordinadores del movimiento en la costa oeste que encabeza la organización Right to the City (RTTC).

“La aprobación de leyes para proteger a los inquilinos en lo inmediato es algo sencillo y fácil, para que no sean desalojados, para que no les suban la renta a como el dueño quiera”, mencionó Cárdenas.

“Pero a largo plazo lo que se requiere son formas alternativas de vivienda para dejar de pagar renta”, agregó, “que los inquilinos tengan oportunidad de ser dueños de las propiedades, como lo han hecho ya algunos, que se han organizado colectivamente para administrar y comprar el edificio de apartamentos en el que viven”.

Cárdenas se refiere a un grupo de inquilinos en Minneapolis, Minnesota, quienes desde hace un año dejaron de pagar la renta debido a que el dueño de los apartamentos que habitan no cumplía con las reparaciones y el mantenimiento que solicitaban.

El propietario decidió promover órdenes de desalojo en contra de todos los inquilinos, pero fueron rechazadas por la corte al revelarse que su licencia de renta había sido revocada en el 2017 debido a que los apartamentos eran inseguros, no contaba con calderas, no recibían mantenimiento y estaban infestados de ratones.

La demanda de desalojo se ha convertido en un caso que podría dar a los inquilinos la oportunidad de formar una cooperativa y comprar el edificio The Appartment Shop de 38 unidades.

Inquilinos Unidos

Vanessa Del Campo Chacón es una de las que habitan uno de los apartamentos en litigio y forma parte de la organización Inquilinos Unidos, la cual considera que ha sido parte fundamental en la lucha que han emprendido.

“Gracias a Inquilinos Unidos fue que pudimos organizarnos para mejorar nuestra calidad de vida y estar en lucha para formar una cooperativa”, dijo la ocupante de uno de los apartamentos de una recámara por el cual pagaba $750 de renta al mes.

La lucha de los inquilinos inició porque el dueño, identificado como Stephen Frenz, no atendía las peticiones de mantenimiento, según dijo Del Campo.

“No teníamos el apoyo del dueño para reparaciones, no servían las calderas, ni las estufas, ni los refrigeradores, teníamos problemas de chinches, ratones y cucarachas… y como no nos hacía caso, pues dejamos de pagar la renta”, mencionó.

El dueño respondió con demandas de desalojo, pero la corte se puso de lado de los inquilinos al constatar las precarias condiciones en las que vivían y la negligencia del propietario para darle mantenimiento.

De prosperar la petición de compra que ha hecho la asociación de inquilinos a la corte de Minneapolis, el monto de la renta pasaría a ser una inversión de patrimonio, según consideran los inquilinos.

“Creo que este es un objetivo bastante ambicioso, pero muy bueno para las familias”, dijo Del Campo. “Al principio de la lucha muchos pensábamos que no se podía, teníamos miedo, dudas, pero con el paso del tiempo vemos que esta idea se ha fortalecido… la clave es estar unidos, informarse, participar y no creer que porque somos inmigrantes no se puede luchar”.

Movimiento de costa a costa

Como organización que logró el control de renta en el estado de Nueva York, Right to the City (RTTC) ha emprendido una campaña nacional formando alianzas con otros grupos comunitarios que poco a poco han sumado victorias locales para el control de renta.

La ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, que recientemente aprobó una ley para proteger a los inquilinos es un ejemplo de lo que se ha logrado, según dijo David Cárdenas como miembro de RTTC.

“Estamos organizando inquilinos para que tengan las herramientas y ganar a nivel local leyes que los protejan, para que ellos mismos puedan ejercer poder político y combatir el poder de bienes raíces”, comentó.

Así como en Nueva York y Minneapolis, este movimiento de inquilinos organizados también ha tenido éxito en el estado de Oregon, donde ya se aprobó una ley de control de renta, y en Colorado se contempla hacer los mismo el próximo año.

En California, además de Inglewood, la campaña Homes for All de RTTC ha tenido eco en varios condados y ciudades donde se han implementado o se están promoviendo leyes para el control de renta, como en Marín, Alameda, Hayward, Concord, Redwood, Santa Rosa, Pasadena, Santa Ana, San Diego y las que podrían irse sumando.