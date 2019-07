Clarissa Molina y su dulce “Te amo papi” en Instagram

View this post on Instagram

Papi, cada palabra en cada conversación que tenemos, se marcan en mi corazón y mente para siempre. Gracias por inculcarme los valores y principios desde que tengo uso de razón, por enseñarme que es el respeto hacia el otro, por enseñarme la diferencia entre querer y el deber. Te amo papi, feliz día de los padres! ❤️ #daddysgirl #papi Feliz día del padre a todos esos padres ejemplares! #clarissamolina #happySunday