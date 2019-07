Con 10 abogados, este divorcio entre actriz y ejecutivo en Nueva York ha sido más largo que el matrimonio

Julianne Michelle se separó de Karl Reeves en 2017 y desde entonces no cesan los reproches mutuos

Julianne Michelle Reeves, filántropo y actriz de 34 años, estuvo casada con el ejecutivo Karl Reeves sólo 14 meses, pero llevan más de eso trabados en un proceso de divorcio que ya suma dos años y 10 cambios de abogado por parte de ella.

Michelle, quien apareció en la secuela de Oliver Stone “Wall Street: Money Never Sleeps” (2010), se separó de Reeves en 2017 y desde entonces lo ha acusado de ser infiel, abusivo, usar cocaína y realizar delitos financieros, todo lo cual él niega.

Ahora Reeves está tratando de dejar de pagar su manutención conyugal, argumentando en la Corte Suprema de Manhattan que su ex esposa es la razón por la cual el divorcio ha tardado más de dos años.

“La señora [Carly] Krasner es el décimo abogado de la demandante en un caso que ha durado un poco más de dos años”, dijo el abogado de Reeves, Robert Wallack. Y gregó que Michelle ya recibió una “ganancia inesperada” de los pagos pendientes.

Wallack señaló al juez que la demandante tiene un “historial de mala conducta en este caso”, ya que había llegado tarde a los plazos dos veces antes, y ahora sería la tercera vez.

Krasner se disculpó con la jueza por presentar los nuevos documentos más allá de la fecha límite, diciendo que los retrasos de 25 días en el caso no son culpa de su cliente y que las deposiciones aún no se han tomado y que las finanzas no se han intercambiado por ningún lado.

Krasner argumentó que no sólo deberían continuar los pagos mensuales de manutención conyugal de $2,425 dólares, sino que Michelle “no puede mantener” a su hija con el pago de pensión de menores de $1,680 dólares por mes ordenado por la corte.

“Aparentemente puede pagar un anticipo de $50 mil dólares”, respondió irónico Wallack, diciendo que eso es lo que Michelle dio a la firma de Krasner después de contratarla hace poco más de una semana.

La jueza Tandra Dawson acordó rechazar la oposición de Michelle, señalando que llegaba 25 días tarde, pero aún no se ha pronunciado sobre los pagos.

Aunque no es muy conocida como actriz, Michelle ha sido vista en fotos con Steve Forbes y Michael Bloomberg en su página de Instagram, destacó New York Post.

