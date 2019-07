“JJ El Comediante” está amenazado de muerte: su ex amigo “El Norteño” envió sujetos a cobrar dueda

Una amistad que terminó de la peor forma por dinero

Un préstamo terminó con la amistad de dos famosos comediantes mexicanos y escaló a amenazas de muerte.

Hace un año Edson Zúñiga “El Norteño” prestó una cantidad de dinero a JJ El Comediante. Después de múltiples solicitudes para cobrar la deuda, el quejoso recurrió a un grupo de personas que exigió con violencia el dinero, lo que derivó en una denuncia ante las autoridades.

El “JJ” teme por su vida y acudió al programa de televisión De Primera Mano para hacer público que su examigo envió a una camarilla para cobrarle. Durante la emisión fueron confrontados.

“Ese préstamos está cumpliendo ya un año, una cantidad fuerte de dinero. Yo ya estoy fastidiado de estar cobrando mi dinero, a mi nadie me regala el dinero”, aceptó “El Norteño”.

En vivo: 'El Norteño' le responde a 'JJ' por supuestas amenazas https://t.co/ByPNhCVsna — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 30, 2019

“En una reunión con unos conocidos míos, hice el comentario de mi deuda. Estos me dijeron ‘wey déjame tu deuda, yo la cobro y me das un porcentaje de la deuda… Esta plática sucedió hace un mes, ya la manera en que estas personas cobren, yo ya no soy responsable de esto”, explicó.

“Yo he hablado de mil maneras con JJ, él me dijo que me pagaba a la vuelta de un mes”, agregó.

Morelia, Michoacán, es una de las localidades más complejas de México, donde hay problemas de inseguridad y cárteles, pero “El Norteño” negó que se trate de personas del crimen organizado, quienes están a cargo de cobrar al JJ.

“Son amigos míos, yo tengo 10 años viviendo en Morelia, Michoacán, son personas que tienen negocios normales, yo sé que uno atiende una gasolinera y otro que es restaurantero”.

“El Norteño” matizó. “Todos tenemos necesidad, una cosa es que te pidan prestado y otra es que después de un año se sigan haciendo tontos”.

El JJ aceptó la deuda, pero renegó de la manera en que le cobraron.

“En los juzgados, que vayan ellos, no es manera de estar cobrando, amenazaron a mi familia. Ellos saben mi domicilio, saben el nombre de mis hijos, no es de vatos, él tiene derecho a cobrarse como quiera”, reparó.

“Él (Norteño) se hace responsable de lo que me pase a mi familia, hice una denuncia”.