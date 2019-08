Conozca sus derechos: Lo que pueden hacer las familias inmigrantes para proteger a sus hijos

Sabemos que los padres y demás cuidadores están preocupados por lo que les pudiera pasar a sus hijos si los separara el control migratorio, aun si éstos fueran ciudadanos de EE.UU.

Aquí en Nueva York, la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante llevará a cabo una actividad en colaboración con Catholic Charities, la Asociación de Ayuda Jurídica de Nueva York (New York Legal Assistance Group, NYLAG), la Oficina para Nuevos Americanos (Office of New Americans), la Sociedad de Ayuda Jurídica (Legal Aid Society), Univision y El Diario, para quienes les preocupa las amenazas de las fuerzas federales de control migratorio, con el fin de comunicar las alternativas al alcance de los inmigrantes para que protejan a sus familias y anticipen urgencias, como asignar un tutor de reserva.

Para participar, sintonice Univision el lunes, 5 de agosto y marque el 1-800-566-7636 entre las 5 y 8 de la tarde para consultas, comunicarse con servicios jurídicos de confianza en cuestiones migratorias y recibir ayuda con la elaboración de un plan de urgencia para su familia.

Dicho plan podría incluir la asignación de un “tutor de reserva”, o sea, alguien que ejerce de tutor de respaldo para el niño, y tiene la potestad de tomar decisiones importantes que le atañen, como el cuidado médico y la escuela donde estudie.

Los cuidadores inmigrantes —que incluyen a los padres, tutores, custodios y demás parientes— podrán elegir un “tutor de reserva” y así asegurarse de que sus hijos reciban la atención adecuada en caso de que los separaran a raíz de un arresto, detención o deportación a manos de las fuerzas de control migratorio.

Los padres y cuidadores conservan los derechos paternales aunque elijan a un tutor de reserva, respaldo que sólo se encargará del niño si lo separaran de ellos. Si bien elegir un tutor de reserva no es obligatorio, es una opción importante para cuidadores que deseen asegurarse que quien se encargue del niño tenga toda potestad necesaria para tomar decisiones tan importantes.

En esta actividad también brindaremos información acerca de las opciones adicionales que disponen los cuidadores inmigrantes para cerciorarse de que sus hijos estén a salvo en caso de que el control migratorio separe a la familia. Tal información abarcará desde identificar y memorizar el número telefónico de algún contacto de urgencia, actualizar los datos de urgencia o “tarjeta azul” (“blue card”) archivada en la escuela del niño, hasta asesorarse ante algún provisor de servicios jurídicos en temas migratorios.

Los cuidadores inmigrantes podrán comunicarse con ActionNYC y, gracias a subsidios municipales, enlazarse gratuitamente a servicios jurídicos de confianza en cuestiones migratorias a fin de ayudarles a trazar un plan de urgencia. Consulte NYC.gov/ActionNYC o marque 311 y diga “ActionNYC”.

Le recordamos a toda familia ejercitar cautela ante provisores de servicios que se aprovechan de los clientes y de acudir a abogados colegiados y a representantes jurídicos acreditados. Averigüe cómo evitar el fraude inmigratorio en los recursos municipales.

Ahora más que nunca, es fundamental que todo neoyorquino inmigrante se entere de las opciones en torno a los planes de seguridad, entienda sus derechos y protecciones de acuerdo con la ley si le abordaran las fuerzas federales de control migratorio, y acceda a demás recursos de la ciudad, tales como la tutela de reserva, que se ofrecen como ayuda para proteger la seguridad de su familia. Infórmese por NYC.gov/KnowYourRights.

La ciudad de Nueva York continúa su compromiso con mantener a las familias íntegras. La Administración De Blasio, mediante esta iniciativa para ayudar a las familias neoyorquinas a anticipar urgencias ante controles migratorios federales, entona un mensaje contundente del compromiso de nuestra ciudad con la protección y apoyo a toda familia neoyorquina, sin importar la situación migratoria.

–Bitta Mostofi es la comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante de la Ciudad de Nueva York