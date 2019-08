¡Otro problemón para Ronaldinho! Ahora le bloquearon 57 propiedades

La mala racha del brasileño continúa

Las malas noticias persiguen a Ronaldinho. En menos de un año, la justicia brasileña ha intervenido sus cuentas bancarias, le quitaron el pasaporte para que no pueda salir de Brasil y ahora le han bloqueado 57 propiedades.

¿Pero cuál fue su delito? Esto nos remonta al 2015, cuando el futbolista, junto con su hermano, Roberto de Assis Moreira, a través de su empresa Reno Construcciones, fueron condenados por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre.

Ellos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma y lo hicieron en un área de preservación ambiental, de acuerdo con un comunicado del la Justicia de Río Grande do Sul. Su multa fue de $2.3 millones de dólares y hasta el momento no ha sido saldada. En el 2018 la fiscalía intervino sus cuentas bancarias, pero sólo encontró $6 dólares, por lo que tomaron otras medidas, así que en enero de este año se le bloqueo el pasaporte al futbolista para que no pudiera salir de su país.

Ahora, los recargos hacen que la multa ascienda a los $2.6 millones de dólares, por lo que la justicia le bloqueo 57 propiedades a “Dinho”, dos de ellas en Río de Janeiro, según lo publicado en el el sitio Folha de Sao Paulo.