VOTA POR IGUALDAD LATINA

Nilbia Coyote, Brooklyn, NY

Qualitas of Life Foundation

Nilbia personifica la pasión por la justicia social y su propósito es ayudar a familias de ingresos bajos y moderados a prosperar, empoderarse, y tener éxito. Como directora de educación en Qualitas of Life Foundation, ella está comprometida a brindar educación financiera a su comunidad, mejorar su nivel de vida, y fomentar la igualdad. Ella espera que su trabajo inspire a otros a tener una actitud valiente y persistencia por un mejor mañana. Vota para que Nilbia sea la próxima Coors Light Líder del 2019 y tenga la oportunidad de ganar $25,000 para que su organización continúe dándole voz a familias latinas poco representadas.

