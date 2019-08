Tercer bebé nació en taxi de un conductor latino en Nueva York

Luis Leonardo ya es un "experto" en estas situaciones

Luis Leonardo ayudó a una pasajera a dar a luz dentro de su taxi en Nueva York.

Irónicamente, dijo a New York Post que no recibió propina y que el insólito hecho le ocasionó una factura de limpieza de los asientos de cuero por $190 dólares.

Y aunque parezca un caso insólito, no fue “su primera vez”: sino la tercera ocasión en la que observa a una pasajera en labores de parto.

En este caso, el dramático nacimiento en el Eastern Parkway de Brooklyn el 13 de julio fue captado por la cámara de seguridad del tablero de su taxi.

“Estaba listo para la situación”, dijo Leonardo (34), padre de dos hijos.

Al final del video, que apareció en línea el pasado miércoles, el conductor le dice al nuevo padre que debería dejarle dinero extra para el lavado del auto. Pero sólo le pagó la tarifa de $30 dólares, dijo Leonardo.

A pesar de esto, el taxista latino afirma que no había resentimientos. “Como dije, no te preocupes por eso. Dios bendiga al bebé (….) Tenemos una situación más grande. Se amortiza en el futuro. No importa”.

Él mismo comenzó a limpiar el auto afuera del Hospital Metodista en Park Slope: “Compré unos guantes y lo hice yo mismo. No estaba esperando para ir al lavado de autos”.

El conductor del “440 Car Service” ayudó a dar a luz a niños en dos momentos de 2014, cuando las madres se pusieron de parto en su asiento trasero. Siendo ya un “experto”, agregó que aquellos nacimientos fueron “más desordenados”.

“Ya sabes, hicimos lo que teníamos que hacer”.

Video shows woman deliver baby in backseat of Brooklyn cab https://t.co/RMiAdQ19ZV pic.twitter.com/eOrnqKlbWy — New York Post (@nypost) August 1, 2019