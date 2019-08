Reacciones políticas ante la masacre en El Paso: “No nos permitamos el lujo de quedarnos sentados”

"Mi abuela me solía llevar a ese centro comercial", dijo joven precandidato demócrata. Donald Trump mostró su apoyo al gobernador

Tras la masacre en El Paso la mañana de este sábado, los principales actores políticos de todo el país han expresado públicamente sus condolencias y criticado este crimen “sin sentido”.

Beto O’Rourke

Entre las figuras públicas más notorias se encuentra el precandidato demócrata Beto O’Rourke, que ha interrumpido su campaña para estar junto a sus conciudadanos de El Paso, su ciudad natal.

El que también fuera congresista demócrata por Texas y alcalde de El Paso expresó su dolor por esta tragedia “realmente desgarradora” en la que hay al menos 19 muertos y 40 heridos. Lo hizo en sus redes sociales y en un evento en Las Vegas, donde se encontraba en el momento de los hechos.

“There is no luxury in this democracy of sitting this one out…it is on every single one of us to make this right.” Beto O’Rourke, fmr. Texas congressman, responds to news of shooting at mall in El Paso, Texas, from AFSCME Forum in Las Vegas. pic.twitter.com/HG8Dbq1l1R — MSNBC (@MSNBC) August 3, 2019

En un video en el que se la ve notablemente conmovido, el texano pide a su audiencia que “piensen también en El Paso”. O’Rourke dijo que se había puesto en contacto con su esposa al enterarse de la noticia y confesó que esta masacre es “un recordatorio de lo que es realmente importante para todos nosotros”.

El demócrata afirmó que este tiroteo también recuerda que “el cambio que necesitamos [no] va a venir por sí solo”. “En democracia, no nos podemos permitir el lujo de quedarnos de brazos cruzados. Ya se ante la violencia armada o ante cualquiera de los temas que tratamos hoy”. “En cada uno de nosotros está hacer esto bien”, agregó.

Otros políticos

El presidente Donald Trump expresó todo su apoyo al gobernador Abbott y aseguró la coordinación entre la administración federal y las entidades estatales y locales.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Por su parte, el gobernador texano Greg Aboott trató de calmar a su comunidad informando de que las autoridades policiales están actuando a todos los niveles para que “la tragedia acabe lo más rápido posible y de la manera más segura”.

In El Paso, the Texas Dept. of Public Safety is assisting local law enforcement & federal authorities to bring this tragedy to the swiftest & safest possible conclusion. We thank all First Responders for their courageous response & urge all area residents to remain safe. https://t.co/H6UDwu81SY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 3, 2019

El alcalde de El Paso, Dee Margo, se mostró devastado en Twitter. El edil reveló erróneamente la supuesta detención de tres sospechosos pero, más tarde, la policía lo desmintió y dijo que solo había un hombre arrestado.

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs — Mayor Dee Margo (@mayor_margo) August 3, 2019

A parte de O’Rourke, otro joven precandidato demócrata también instó a actuar. “¿Cuántas [muertes] más tendremos que llorar antes de actuar?” -se apenó el actual alcalde de South Bend (Indiana). Pete Buttigieg también apeló a los sentimientos al recordar en la red social que su abuela lo llevaba al lugar de la masacre.

My grandmother used to take me to Cielo Vista Mall. Now it’s one more mass shooting scene. How many more must grieve before we act? #ElPaso — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) August 3, 2019

También hubo palabras de agradecimientos para los servicios de emergencia. El vicepresidente Mike Pence les agradeció su “esfuerzo valiente y su pronta actuación”. La portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, los trató de héroes y también proclamó que “se debe tomar partido para acabar finalmente con la violencia armada”.

Saddened by the loss of so many innocent lives in El Paso, TX. Our prayers are with the victims, their families, and the entire community. Grateful for the courageous efforts and swift action by federal law enforcement and local first responders. — Vice President Mike Pence (@VP) August 3, 2019

We are closely monitoring the situation in El Paso. While we are grateful for heroic first responders, our hearts ache for the families of those who were killed & the injured. Action must be taken to finally #EndGunViolence. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2019

Esta masacre se da menos de dos años después de otro tiroteo masivo en Sutherland Springs, una pequeña comunidad cercana a San Antonio (Texas). Tal y como recuerda Texas Tribune, en aquel noviembre de 2017 murieron 26 personas y otras 20 resultaron heridas. Fueron civiles quienes acabaron entonces con la vida del hombre armado.

