Tres mujeres de una misma familia mueren al caer sobre ellas acantilado de famosa playa californiana

Tres mujeres de una misma familia murieron y otras dos personas resultaron heridas este viernes al derrumbarse un acantilado en una conocida playa del sur de California. El risco de arenisca cayó sobre la Grandview Beach, ubicada en Encinitas (condado de San Diego).

La Oficina de Investigaciones Médicas del condado de San Diego reveló la tarde de este sábado los nombres de las dos mujeres que murieron en el hospital Scripps Memorial de Encinitas.

Una de ellas, Anne Clave, tenía 35 años y era residente de la ciudad. Murió tres horas después de quedar atrapada bajo las piedras y la arena. La otra es Julie Davis, de 65 años. Davis era la madre de Anne Clave, según The San Diego Union-Tribune.

Aunque el nombre de la mujer que murió en la misma playa no se ha hecho público de manera oficial, NBC7 San Diego tuvo acceso a un correo electrónico que la identifica como Elizabeth Cox, tía de Anne Clave.

De los heridos, uno se encuentra hospitalizado y el otro tiene heridas leves.

Grandview Beach y otras playas al norte de la ciudad de San Diego son famosas para veraneantes, residentes y surfistas. Por ello, no es de extrañar que estuviera abarrotada en el momento del derrumbe. Así lo demuestran las imágenes de cámaras de televisión; en las que aparecen toallas, sillas y otros objetos personales esparcidos por la arena.

WATCH LIVE: Rescue crews say the cliff involved in the deadly collapse in Leucadia, near Encinitas, is still extremely unstable. SkyRanger7 is overhead now during a live #NBC7 report. https://t.co/QovrQW24pQ pic.twitter.com/FJnHHs2Wo4

La porción de arenisca que se desplomó desde 15 pies de altura sobre las víctimas fue de 30 pies de largo por 25 de ancho. El personal de emergencia tuvo que escarbar en el montículo que quedó sobre la arena para rescatar a algunas personas. Los perros continuaron buscando cuerpos humanos el viernes hasta que se hizo de noche.

Las autoridades cerraron el área porque el acantilado está aún inestable pero las casas que se encuentran en la parte superior no corren ningún peligro; según informó a abc News el jefe de bomberos de Encinitas, Mike Stein.

La cuenta de Twitter de la ciudad de Encinitas aseguró la mañana de este sábado que la playa volvía a estar abierta al público aunque la zona afectada permanece acordonada y correctamente señalizada.

Update as of 8/3/19 at 10:45 a.m. – Grandview Beach access is now open with the affected area remaining cordoned off and additional signage posted. For more details, check the City’s News webpage at https://t.co/urYZsHKyi1

— City of Encinitas (@EncinitasGov) August 3, 2019