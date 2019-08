“”Había balas y la gente comenzó a caer”, sobrevivientes relatan momentos de pánico en Dayton, Ohio

Menos de 24 horas después de que 20 personas murieran en una balacera en un centro comercial de El Paso, Texas, la policía acudió a otro tiroteo masivo.

Esta vez fue en la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio.

Las víctimas mortales ascienden de momento a 9, más el tirador que fue abatido, confirmaron las fuerzas de seguridad.

La alcaldesa de la ciudad, Nan Whaley, explicó en una rueda de prensa que los heridos ascienden a 26 personas que fueron trasladadas a hospitales de la zona con diversos niveles de lesiones.

La cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, dice que la policía identificó el atacante como Connor Betts, de 24 años, de Bellbrook, Ohio.

Según CBS, las autoridades están haciendo una inspección de su residencia.

El tiroteo ocurrió esta madrugada -en torno a las 1.07 am hora local- dentro o en las proximidades del popular bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton.

Testigos afirmaron que el tirador intentó entrar en el bar, pero fue parado. Es entonces cuando abrió fuego en la calle.

“Tenía puesta una máscara y se cubría con una capucha. Además tenía unos auriculares grandes. Solo podías ver una figura oscura”, declaró un testigo a la cadena CBS.

Las informaciones apuntan a que el tirador habría abierto fuego en la calle disparando varias rondas con “un arma larga”.

“En cuanto empezaron los disparos, comencé a correr. A mi lado dispararon a alguien en la cabeza y cayó justo frente a mí, así que cambié la dirección en la que corría”, dijo el testigo.

“Había balas y la gente comenzó a caer. Me di la vuelta y comencé a gatear e intentar avanzar de otra manera. Un policía abrió fuego sobre el tipo y salvó a todos los que estábamos allí”, contó.

En un video publicado en las redes sociales se puede oír el sonido de los disparos.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio’s Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019