Estudio: Sólo el 13% de los millonarios piensa que es rico

En otra encuesta se descubrió que los que ganan menos de $50,000 sí se sienten ricos

Al parecer, tener $1 millón de dólares no hace sentir rico a la mayoría de la gente. Y es que sólo el 13% de los estadounidenses que tienen al menos esta cantidad dice no considerarse a sí mismo un millonario, de acuerdo con una encuesta de Ameriprise Financial.

En el estudio se encuestaron a 3,000 personas adineradas de entre 30 y 69 años, de los cuales más de 700 eran millonarios.

En la investigación se descubrió que sólo seis de cada 10 se definen como de clase media alta, mientras que una cuarta parte se identifica como de clase media.

Incluso hubo un 3% que se consideró pobre o de clase media baja.

La gran mayoría de estas personas que no se sienten ricas tienen entre $1 millón y $5 millones en activos invertibles, incluidos efectivo en cuentas corrientes o de ahorro, acciones, bonos, fondos mutuos y dinero en planes de jubilación. El 5% tiene más de $5 millones en activos.

De acuerdo con Marcy Keckler, vicepresidenta de estrategia de asesoramiento financiero en Ameriprise, los entrevistados insinuaron que no se siente ricos –aunque sí lo sean– debido a que tienen temor a quedarse sin dinero en la jubilación, ya que dependen de sus propios ahorros, en lugar de la Seguridad Social o la pensión financiada por algún empleador.

Por otro lado, en otra encuesta realizada en abril de este año por Morning Consult se descubrió que algunos estadounidenses que ganan menos de $50,000 sí se sienten ricos, mientras que otros que ganan $100,000 al año también se sienten pobres.

