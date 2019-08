Adal Ramones habla del divorcio de su gran amigo Yordi Rosado

View this post on Instagram

Me encanta que ahora estoy de juez. Aquí es cuando todo lo que he vivido y aprendido sale en esta mesa de crítica. Una disculpa a todos los amigos y familiares de los que les he puesto ❌, solo les aconsejo que sigan adelante en este medio. No se den por vencidos y tengan mucho más rigor para pulir su arte. Sigan la recta final de @mextienetalento por @aztecauno Domingo y lunes. #mexicotienetalento