Los flojos también ganan: Kevin Berlín suma dos medallas de oro en Juegos Panamericanos y un “trending topic”

#TodosSomosKevin es tendencia por las declaraciones del clavadista sobre su flojera

“¡Que le den medalla de oro a la honestidad!”, pide la gente de Twitter, haciendo referencia a las declaraciones de Kevin Berlín, el doble medallista de oro en Juegos Panamericanos, quien se describió como flojo. Ese es sólo uno de los 5,437 tweets que aparecen en Twitter (al momento de la redacción de esta nota) como tendencia con el hashtag #TodosSomosKevin.

Estoy tan conmovido con la declaración de @kevinberlin11, él si me representa #TodosSomosKevin ❤️🐬 — #17 (@Fernand0Lara) August 6, 2019

me quité la flojera solo para felicitar a @kevinberlin11

🎉🎉🎉 FELICIDADES Kevin!!🎉🎉🎉#TodosSomosKevin — Junior eMe (@coneMedemamon) August 6, 2019

Tu timeline ha sido bendecido con el Kevin de la abundancia. Da RT para llenarte de oro a pesar de ser flojo y arreado. 🥇 #TodosSomosKevin pic.twitter.com/VtZ0wVHyNO — 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁. ✌️ (@Eddie_3) August 6, 2019

De la noche a la mañana México tiene un nuevo ídolo que, además de representar al país con éxito en el ámbito deportivo, también hizo que miles de personas se identificaran con él tras escuchar su entrevista.

“La verdad yo no soñaba en estar en Tokio por cosas que me han estado diciendo de que tu no puedes, que sólo ganas por suerte o que eres muy flojo. Y la verdad yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo. La verdad sí soy flojo”, declaró en entrevista después de ganar su medalla. Inmediatamente después se le cuestionó en qué es flojo y respondió: “En que me tienen que estar arreando, me tienen que estar diciendo haz esto y así”.

¿Con flojerita este martes? Sin llorar, #TodosSomosKevin.

El campeón mexicano en plataforma de 10 metros individual de los #JuegosPanamericanosLima2019 te lo explica.

(Somos fans, Kevin).pic.twitter.com/qoFcOs98dm — AJ+ Español (@ajplusespanol) August 6, 2019

Y la entrevista continúa: “La verdad soy de esos que te dicen haz cinco y yo digo no, voy a hacer tres, pero te los hago bien, y estoy seguro de que sí los hago bien”.

Si me piden cinco reportes entrego tres pero bien hechos. 😎😅

#TodosSomosKevin pic.twitter.com/VY5GLUFx9Z — SoyGodinMX (@SoyGodinMX) August 6, 2019

El clavadista de 18 años ganó ayer su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, esta vez en la plataforma de 10 metros, donde logró superar la puntuación de Iván García, quien se llevó la medalla de plata.

Comparte este Kevin de la suerte para que saques 100 en el semestre aunque te dé flojera estudiar para los exámenes.#TodosSomosKevin pic.twitter.com/T4KFyx7Wxi — Vic Oropeza Zavala (@VicOropeza) August 6, 2019