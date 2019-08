Mexicanas ganaron oro en gimnasia rítmica en Juegos Panamericanos y hoy revelan su secreto

Esta es la clave del éxito del equipo que le dio a México un triunfo sin precedentes

Después de hacer sonar el himno mexicano en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, las integrantes del equipo nacional, quienes le dieron por primera vez al país esta presea en la disciplina, hablaron sobre la clave del éxito que las llevó a lo más alto del podio.

Recibe 🇲🇽 su medalla de ORO 🥇 en la final de conjuntos, 5 pelotas y el Himno Nacional Mexicano resuena por segunda ocasión en el Polideportivo Villa El Salvador 🏟️ 🙌🏼#Lima2019 👏🏻👏🏻👏🏻 #JugamosTodos 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/qfTwidq71M — CONADE (@CONADE) August 5, 2019

“Todas estudiamos en línea“, explicó Brittany, una de las 5 mujeres que obtuvieron la medalla con una rutina a ritmo de “Smoke on the water”, de Deep Purple. “Claro que me encantaría asistir presencial a la universidad, pero es un sueño formar parte de la selección y seguir haciendo historia, cueste lo que cueste. Si eso es renunciar a la escuela presencial, lo voy a hacer”, complementó Mildred Maldonado.

Evidentemente no todo es miel sobre hojuelas, estudiar a distancia y entrenar a la par tiene sus inconvenientes “No hay amigos, no hay comunicación con otras personas y es un poco pesado por los entrenamientos. A veces tengo unas ganas inmensas de ser como la gente normal, pero la gente normal no tiene la capacidad de aguantar tanto y mucho menos de ganar una medalla o simplemente hacer historia”, agregó otra de las ganadoras.

“Estamos muy comprometidas por un sueño que todas tenemos en común, aunque haya sacrificio, sudor y lágrimas”, finalizó Mildred.

Y ese sueño está por venir, ya que tienen en la mira asistir a Tokio 2020, pero antes deberán ganarse un lugar el próximo mes en el Mundial de Gimnasia en Bakú, Azerbaiyán.