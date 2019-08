Debate caliente: los 10 mejores futbolistas extranjeros de la historia en la Liga MX

La calidad y números del francés Gignac abrieron un intenso debate: para muchos, el jugador de Tigres ya está en la élite, para otros aún le falta

Ciudad de México .- El nuevo logro numérico del francés André-Pierre Gignac, desde el domingo pasado en exclusiva el máximo goleador de Tigres en juegos oficiales con 105 tantos, abrió un intenso debate en México sobre el sitio que ocupa el exatacante del Marsella en la historia de la liga azteca.

Los aficionados más jóvenes se atreven a considerarle el mejor extranjero no sólo de la franquicia regiomontana, sino de la historia de la liga mexicana, lo cual parece, al menos, muy precipitado.

Cualquier ranking histórico, evidentemente, lleva sus riesgos por lo complejo que resulta comparar épocas diferentes, lo subjetivo que pueden resultar ciertas elecciones, y lo difícil que es ser justos con aquellos que incluso no se pudo ver jugar y sólo se conoció por libros o conceptos de terceras personas.

Sirva esta modesta lista, en el afán, al menos de ser justos con toda la historia del fútbol mexicano y no sólo con los últimos años, que suelen ser los que los aficionados más jóvenes se atreven a evaluar como si lo que no han podido ver no hubiera existido.

Cabe aclarar que la estadística puede ayudar a dimensionar una carrera pero no debe el ser único elemento a considerar. Un ejemplo de ello es el propio Gignac, que en cuanto a goles marcados en Liga y Liguilla, con sus 93 anotaciones (las otras 12 las hizo en otras competencias) se sitúa apenas en el lugar 93 entre los artilleros más productivos en la historia de la hoy llamada Liga MX.

Esta lista se basa evidentemente, en la óptima de quien esto escribe, que pese a no pretenderlo, puede ser evidentemente parcial. Siendo justos habrá que decir que hay un buen grupo de jugadores, entre los que se encuentra el mismo Gignac, Humberto Suazo, Miguel Calero, Hernán Cristante, Gabriel Caballero, Antonio Naelson “Sinha”, Amaury Epaminondas, Alberto Quintano, Carlos Poblete, Eladio Vera, Paulo Da Silva, Rafael Albrecht, Darío Verón, Christian Benítez, Roberto Salomone, Ivo Basay o Juan Reynoso, entre otros, que bien pudieron alcanzar al menos la décima posición en el ranking.

10. RICARDO FERRETTI

Aunque las nuevas generaciones le conocen como entrenador, el famoso “Tuca” hizo una larga carrera de 14 años en la liga mexicana entregando fibra, talento y goles. Tras sufrir un descenso con Atlas en 1978, encontró trascendencia con el puma en el pecho. Con los universitarios ganó dos títulos de liga; además jugó para Toluca, Neza y Monterrey, acumulando 182 goles, 116 de ellos con los Pumas, con los que anotó en dos finales ante Cruz Azul en 1981 y América en 1991.El brasileño le pegaba con un tubo a la pelota. Su pierna derecha ha sido una de las más temidas.

9. OSVALDO CASTRO ‘PATA BENDITA’

El chileno tenía una pierna izquierda demoledora que le pegaba con brutal fuerza a la pelota. Con esa “Pata Bendita” se cansó de hacer goles en la liga mexicana, en la que jugó entre 1972 y 1984 con equipos como América, Jalisco, Neza, Atlético Potosino y Pumas; firmó 214 goles, siendo el tercer extranjero más productivo en ese rubro de todos los tiempos. Lamentablemente nunca pudo ganar un título de liga.

8. HÉCTOR MIGUEL ZELADA

Espectacular guardameta argentino que jugó 11 años en México; su paso por América marcó época. Fue gestor de la década dorada de las Águilas, con las que obtuvo el tricampeonato en 1983-84, 1984-85 y Torneo Prode 1985. También jugó con el Atlante, donde no le fue tan bien. Es por su estilo, más que por su calidad, que le gana un sitio en el “top ten” a otros dos excelentes guardametas que merecen reconocimiento entre los más grandes: el argentino Hernán Cristante y el colombiano Miguel Calero.

7. RODRIGO ‘PONY’ RUIZ

Se dice fácil, pero este jugador de origen chileno es el futbolista no nacido en México que jugó más partidos en la liga azteca, al haber disputado un total de 638 juegos entre 1994 y 2013; su mayor cualidad era dar grandes pases para gol. De hecho sumó más de 150 asistencias, lo que ningún otro jugador pudo conseguir en México. Sólo fue campeón de liga una vez, con Santos Laguna. También jugó con Puebla, Veracruz y Estudiantes Tecos.

6. ISIDRO LÁNGARA

Artillero español de renombre internacional que en poco tiempo dejó honda huella en México. Fue campeón de goleo en tres diferentes ligas: en España, México y Argentina. Integró al Club España que ganó la liga en 1944-45. En tres años en tierras aztecas firmó 106 goles, incluyendo siete que hizo en un mismo partido frente al Marte en 1946. Fue mundialista español en Italia 1934.

5. ALEX AGUINAGA

La gran década de los 90 del Necaxa sería impensable sin la presencia de este astro ecuatoriano, que originalmente venía fichado por América y terminó marcando época con los Rayos, con los que ganó dos títulos de liga. Jugó en México desde 1989 y se marchó hasta 2003 tras acumular 476 partidos de liga en su currículum. Además de jugar con Necaxa, estuvo seis meses en el Cruz Azul.

4. CARLOS REINOSO

Este mediocampista chileno se convirtió en uno de los más grandes emblemas en la historia de América, equipo con el que ganó dos campeonatos de liga en la década de los 70 y del que se convirtió después en entrenador. Mundialista chileno en Alemania 1974, jugó en la liga mexicana de 1970 a 1980 acumulando casi 400 partidos, casi todos con el uniforme de América; además defendió durante un breve lapso a Coyotes de Neza.

3. MIGUEL MARÍN

Guardameta argentino que llegó a Cruz Azul procedente de Vélez Sarsfield en 1971. Defendiendo con espectaculares lances el arco celeste, conquistó cinco títulos de liga y el corazón de millones de fanáticos al fútbol que se enamoraron del carisma y la elasticidad de “El Gato” o “Supermán”, como le apodaban. Una afección cardiaca acortó su carrera en 1981 y luego le costó la vida en 1991.

2. JOSÉ CARDOZO

Delantero paraguayo que se consolidó como el máximo goleador histórico del Toluca, equipo con el que recolectó cuatro campeonatos de liga entre 1998 y 2002. En la liga mexicana militó siempre con los Diablos Rojos de 1995 a 2005, además de haber sido refuerzo de Cruz Azul y Pachuca brevemente en Copa Libertadores. Totalizó 249 goles en la Primera División mexicana, en la que estableció varias marcas, una de 29 goles en un torneo corto y otra de 15 juegos seguidos anotando, que siguen vigentes hasta hoy.

1. EVANIVALDO CASTRO ‘CABINHO’

Lo de Evanivaldo Castro, mejor conocido como “Cabinho”, fue una locura. El brasileño fue un goleador empedernido que no se cansó de anotar y anotar entre 1974 y 1987; firmó un total de 312 goles en la liga mexicana, lo que le vale ser el máximo goleador histórico; jugó para Pumas, Atlante, León y Tigres. Aunque sólo pudo ganar un título de liga (1976-77), inolvidable son sus ocho campeonatos de goleo individual, siete de ellos de forma consecutiva.