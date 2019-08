Niurka Marcos revela tremenda confesión sexual de ella y Juan Osorio (Video)

No creerás lo que dijo la vedette cubana

Niurka Marcos confesó que tuvo un segundo encuentro íntimo con Juan Osorio ¡cuando ya estaban separados!

La vedette cubana aseguró a medios de comunicación que ya limó asperezas con el productor, con el que incluso mantuvo relaciones sexuales cuando él seguía casado con la actriz Emireth Rivera.

“Yo hasta me lo comí todo… Durante (su matrimonio)“, aseguró Marcos ante los cuestionamientos y sorpresa de los miembros de la prensa.

“Mientras aquella estaba distraída por allá, él se distrajo conmigo por aquí“, presumió la ex Aventurera sin ningún pudor.

Según ‘La Emperadora’, ella le ayudó a Osorio a levantar algo más que la autoestima, pero evitó decir si le gustaría retomar la relación.

“Yo fui la que le subí todo. Lo único que Juan no tenía abajo era la autoestima, la verdad. Entonces, lo demás se lo subí yo todo; lo distraje. Claro que me lo comí aquella vez. Lo que pasa es que lo que fue y no es, es como si no hubiese sido”, dijo la bailarina sobre el “recalentado” que se aventaron.

Mira aquí la entrevista

POR: Rodrigo Yepez