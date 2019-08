Pidió en Walmart algo “que pudiera matar a 200 personas”. La policía lo investiga

La policía de Port St. Lucie (Florida) investiga a un hombre de 55 años que supuestamente entró a un Walmart y pidió a un trabajador algo “que pudiera matar a 200 personas”. Las autoridades identificaron al sospechoso cuando el empleado de la tienda informó de lo que había pasado y describió al hombre.

Tras ser localizado, la policía informó que el sujeto no suponía ningún peligro. Sin embargo, lo sometieron a un interrogatorio y abrieron una investigación que sigue en proceso.

St Lucie Police say the man who asked a Walmart clerk about a gun to kill people, has been located and found not to be a threat. pic.twitter.com/gPR1eMCVOI

— Matt Sczesny WPTV (@WPTVMatt) August 8, 2019