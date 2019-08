Germán Lizárraga es hospitalizado tras sufrir accidente en la carretera

View this post on Instagram

A través de un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Banda Estrellas de Sinaloa, liderada por Don Germán Lizárraga se dio a conocer que el músico y ex integrante de la Banda El Recodo padeció un desafortunado percance que le provocó lesiones. La mañana de este jueves 8 de agosto se suscitó el accidente en la carretera conocida como el Arco de Tula, con rumbo a la ciudad de México, se mencionó en el comunicado, en el que se detalla que el hijo de Don Cruz Lizárraga se encontraba en el camión de su agrupación que ya tenía más de dos horas varado en la carretera, debido a una manifestación de campesinos, cuando decidió bajar del autobús sin embargo resbaló en un canal pluvial que se encontraba bajo la vegetación silvestre provocándole de primera impresión una lesión en la cadera. el también compositor se encuentra en situación estable y por el momento solo y deberá permanecer en reposo y observación, se relata en el comunicado de prensa.