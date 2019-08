La Víbora: Los Rivera siempre nos dejan con la boca abierta

Nuestra serpiente chismosa le da un vistazo a los últimos escándalos de la famosa familia

No puedo ocultarlo más: me encanta viborear a los Rivera. Es que de verdad, con esa gentuza siempre hay mucha tela de dónde cortar. El chisme estuvo tan caliente por estos días que no hallo por dónde empezar.

Vayamos por lo más reciente, la infame foto de Chiquis Rivera y su ahora esposo, Lorenzo Méndez, en Puerto Rico, a donde viajaron para celebrar su luna de miel. Miren, yo soy la primera en defender el derecho de las mujeres de ponerse lo que les dé la gana, pero hay niveles.

Quien quiera que esté asesorando a la hija de Jenni Rivera acerca de cómo vestirse debería ir a la cárcel. Si no han visto la imagen entren a su Instagram, donde luce un bikini diminuto que casi se pierde entre las generosas proporciones de su cuerpo.

Por supuesto que los haters no perdieron el tiempo y les soltaron todo tipo de insultos. Les dijeron gordos, feos y que eran una ofensa para la pupila, porque bueno, las ofensas también se extendieron a Lorenzo. Lo bueno es que un batallón salió a defender a los recién casados, que la verdad se ven muy contentitos con su nueva vida. ¿Cuándo irá a durar ese matrimonio? Esperemos que más que los de Jenni.

¿Y qué les parece el nuevo look de Johnny, el bebé de la familia? ¿Y el de Jacqie? ¿Ven que sí se puede adelgazar? La gordura, en la mayoría de los casos, es opcional, así que qué esperan Chiquis y Jenicka para bajar las libras que tienen de más? Es fácil, lo único que tienen que hacer es cerrar el pico.

Ah, y no quiero dejar fuera a la estrella de la respetable familia, Lupillo Rivera. ¿Será que el tatuaje que se hizo de Belinda es permanente? Es que me cuesta trabajo creerlo. Estoy de acuerdo con que alguien te guste mucho y quieras verla o verlo todo el tiempo, pero, ¿al grado de grabarte su rostro en tu cuerpo para siempre? Si es que se confirma que son novios, perdonen pero qué pareja tan dispareja y hasta ridícula. Algo así como el cuento de la dama y el vagabundo; ella toda refinada y fifí y él todo un bruto y machote. Por cierto, alguien que le advierta a Lupillo que Beli tiene fama de estafadora de hombres, ¿o no, Criss Angel?

Por último, ¿qué les parece que ahora el único que parecía decente de la familia está acusado de robar el dinero de las limosnas de su congregación? Pedro, el mayor de los hermanos, es pastor de una iglesia cristiana, y está en el centro de un escándalo porque supuestamente anda incumpliendo el séptimo mandamiento. Puro escándalo con esta familia.

¿Ahora ven por qué es bueno no ser famoso?