Enfermera acusada de matar a golpes a sus bebés en El Bronx

Los niños fallecieron por traumatismo contundente en el torso

Jade Spencer fue acusada ayer en relación con la muerte de sus dos niños pequeños que, según el forense, fueron golpeados con tanta fuerza que sus órganos fallaron.

El crimen sucedió hace dos años en El Bronx, pero Spencer (33) no fue detenida hasta hace dos días y acusada de dos cargos de homicidio involuntario, por sus hijos, Olivia (2) y Micha Gee (3).

No estaba claro por qué las autoridades tardaron más de dos años en arrestar a Spencer. La oficina del Fiscal de Distrito de El Bronx no respondió las llamadas del New York Post.

Greg Gee, padre de los niños, también declinó hacer comentarios a la prensa.

Al momento de las muertes, en 2017, Spencer trabajaba como enfermera. En julio de ese año su entonces novio, Novell Jordan, descubrió a los niños jadeando por aire dentro de su casa en Kingsbridge Heights. La policía dijo luego que ambos bebés tenían “marcas” sospechosas en el cuello.

Olivia y Micha murieron con sólo minutos de separación en el Centro Médico Montefiore. Ambos eran asmáticos, lo que según Spencer y Jordan habría contribuido a su muerte.

Pero en las autopsias se descubrió que los niños fallecieron por un traumatismo de fuerza contundente en el torso, y sus muertes se clasificaron como homicidios.