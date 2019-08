Casi pierde la pierna por llevar zapatos de tacón

A pesar de lo sucedido, admite que se pondrá tacones en cuanto se recupere

Una modelo tiene la suerte de estar viva después de contraer una sepsis mortal por la infección en una herida en el pie causada por unos zapatos nuevos.

La modelo Gemma Downey, de 23 años, sintió que sus zapatos le hacían herida caminaba hacia la estación de tren rumbo a una cita.

La joven notó que el roce le había causado una ampolla en el talón derecho. Con los días la herida empeoró. Tanto es así, que a los pocos días estaba siendo tratada en el hospital por un principio de sepsis.

Los médicos advirtieron que si no hubiera actuado rápidamente, podría haber perdido la pierna si la infección hubiera ido a más.

Ahora, ella está dispuesta a hablar sobre lo que le sucedió en un intento por educar a otras personas sobre los peligros de la sepsis y confiar en sus instintos cuando sienten que algo en su cuerpo no está bien.

“No podía creer que algo tan insignificante pudiera causar tanto daño. Tengo mucha suerte de que mi condición se descubriera temprano. He tenido heridas similares muchas veces, simplemente no pensé que esto pudiera ocurrir por uno zapatos nuevos. Si me ha sucedido a mí, me gustaría advertir a otras mujeres al respecto. Que sepan que si tienen una ampolla y se sienten mal, confíen en sus instintos y se lo revisen”, contó a los medios, según informa a The Mirror.

Gemma había usado unas alpargatas con plataforma, después de comprarlas en una tienda de segunda mano el año pasado. Solo las había usado un puñado de veces.

Los zapatos le hicieron una pequeña herida, que luego derivó en algo mucho más grave. Su tobiló comenzó a hincharse y a ponerse morado. Fue entonces cuando Gemma decidió que lo revisaran y fue al médico, quien le recetó antibióticos.

Sin embargo, ella seguía sintiéndose peor, así que fue emergencias en el Hospital Worthing, en el Reino Unido. Los médicos no hallaron nada preocupante.

A la mañana siguiente, Gemma se despertó sintiéndose aún peor y enferma. Entonces, al revisarla de nuevo, los doctores le informaron de que estaba mostrando las primeras etapas de sepsis y que tenía que ir directamente al hospital.

Gemma permaneció dos días en el hospital ingresada, donde fue tratada por sepsis y celulitis, una infección bacteriana de la piel, y fue dada de alta.

“Tenía dolores en todo el cuerpo, dolores en el pecho y problemas para respirar, sabía que algo estaba muy mal”, explicó.

Ahora Gemma solo puede usar chanclas y así será durante los próximos tres meses, lo que también afectará su trabajo, ya que normalmente tiene que posar con tacones o caminar de puntillas.